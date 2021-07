JS-Analyysi: Luottamuspaikkojen jako käynnistyy

Kuntavaalien jälkeen puolueiden tärkein tehtävä on sopia keskeisten luottamuspaikkojen jaosta. Näitä paikkoja ovat valtuuston, kunnanhallituksen ja keskeisten lautakuntien puheenjohtajuudet sekä kunnanhallituksen jäsenyydet. Näille paikoille päätyvät kuntapoliitikot ovat keskeisiä päätöksentekijöitä, jotka pystyvät aidosti ajamaan haluamiaan asioita eteenpäin.

Joutsassa ei vaalituloksen perusteella mikään puolue pysty sanelemaan luottamuspaikkojen jakoa. Keskusta toki säilyi ylivoimaisesti suurimpana puolueena (yhdeksän paikkaa valtuustossa), mutta senkin täytyy päästä paikkajaosta sopimukseen muiden puolueiden kanssa.

Vaalikeskustelun perusteella yksi iso kysymys Joutsassa on suhtautuminen johtavien viranhaltijoiden työskentelyyn. Kokoomus on leimautunut tässä asiassa kriittiseksi, kun muut puolueet ovat korostaneet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä. Kysymys on siinä määrin kiristänyt poliitikkojen välejä, että on jopa mahdollista, että muut puolueet liittoutuvat paikkaneuvotteluissa kokoomusta vastaan. Tällöinkin kokoomus saisi kunnanhallitukseen edustajiaan, mutta ei välttämättä puheenjohtajistoon.

Joutsan vaalien ääniharava Heikki Kuurne (153 ääntä) jatkaa lähes varmasti kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Jos keskusta saa sovittua itselleen myös kunnanhallituksen puheenjohtajuuden, menee tämä paikka mahdollisesti vaalien kakkosääniharavalle Pauliina Maukoselle (140 ääntä).

Mikäli ryhmien neuvotteluissa kunnanhallituksen puheenjohtajuus sovitaan muille puolueille, vahvoilla ovat ainakin perussuomalaisten Jussi Lehtonen (104 ääntä) ja kokoomuksen Kalle Willman (109 ääntä). Ja jos pienpuolueet pääsevät neuvotteluissa sopivasti esiin, saattaisi kristillisdemokraattien Arto Hölttäkin (101 ääntä) nousta kunnanhallituksen ykköspaikalle.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Joutsan kuntavaaleissa yli sadan äänen potin saivat Jussi Lehtonen (vas.), Heikki Kuurne, Pauliina Maukonen, Arto Hölttä ja Kalle Willman.