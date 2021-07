Perinnepiknikillä suunniteltiin jo tulevaa

Vaikkei virallisia Joutopäiviä tänä vuonna vietetty, järjestettiin Joutsassa kuluneena viikonloppuna pieniä tapahtumia, jotka normaalisti ovat olleet osa Joutopäiviä. Yksi tällainen tapahtuma on Joutsan kirjaston organisoima perinnepiknik, jonka teemana olivat tänä kesänä myllyihin liittyvät uskomustarinat. Helteisenä sunnuntai-iltapäivänä Myllykosken vuonna 1898 rakennettuun ja viime kesänä kunnostettuun pohjoismyllyyn kokoontui pieni joukko innokkaita kansalaisia kuuntelemaan sekä kertomaan tarinoita.

Tuttuun tapaan piknikin alustajana toimi joutsalaislähtöinen Kymenlaakson museon tutkija Elina Pylsy-Komppa. Pylsy-Komppa totesi heti aluksi, että taustatyötä tehdessään hän ei löytänyt suoranaisesti Joutsan Myllykoskeen liittyviä myllytarinoita. Ensimmäisen kerran Myllykosken myllyt mainitaan Joutsan kirjassa vuonna 1586. Tästä maininnasta saa kiittää Juhana III:tta, jonka asettaman myllynjauhatusmonopolin myötä viljan sai jauhattaa vain kruunun omistamissa myllyissä. Kruunun omistamat myllyt luetteloitiin ja siksi tiedetään Myllykoskellakin myllyn toimineen jo 1500-luvulla.

Suomalaisen kansanperinteen mukaan luonto- ja kulttuuripaikkoja ovat asuttaneet henkiolennot, pääosin niin sanotut hyväntahtoiset talonmiehet. Myös näkit ja tontut kuuluvat myllyjen maailmaan vahvasti.

– Myllykoski on hyvin tyypillinen paikka, missä voisi olla tarinoita vedenhaltijasta ja toisaalta myös kulttuuripaikan haltijasta. Ihmisten etu on ollut se, että olentojen kanssa on oltu hyvissä väleissä, avasi Pylsy-Komppa.

Myllykoskella on ollut aikoinaan kaksi myllyä, pohjois- ja etelämylly, joita käytettiin vain keväisin ja syksyisin. 1600-luvun lopulla Joutsassa on toiminut ympäri vuoden jauhanut mylly.

Myllyt ovat toimineet entisaikana myös ihmisten kokoontumispaikkoina, kun nuoret ovat lähteneet jauhattamaan viljaa, välillä pitkienkin matkojen päästä.

– Ennen tieto ja ihmiset kulkivat hitaammin, ja näillä myllyillä ihmiset ehtivät tavata toisiaan jauhattamisen ohella. Tämänkin myllyn luona on varmasti syntynyt hienoja kokemuksia, kiteytti Pylsy-Komppa.

Piknikillä suunnattiin katseet jo tulevaan järjestäjän esittäessä toiveen uusista teemoista. Keskustelussa nousi vahvaksi ehdotukseksi sahti, jolla Joutsassa tiedetään olevan pitkät perinteet. Piknik siis saanee jatkoa myös ensi kesänä – kunhan sopiva ympäristö sahtitarinoille löydetään.

Perinnepiknikin kuulijat kokoontuivat vanhaan myllyyn kuulemaan ja kertomaan myllytarinoita.