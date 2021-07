Pääkirjoitus: Sote-uudistus vie päätösvallan kunnilta

Juhannuksen alla Suomen eduskunnassa tehtiin historiaa. Vuosikausia pohdittu sote-uudistus saatiin vihdoin hyväksyttyä. Hiljaiseen kesälomakauteen osunut päätös ei toistaiseksi ole herättänyt valtavan suurta keskustelua ja asiasta tiedottaminenkin on ollut melko maltillista. Historiallisesta muutoksesta on kuitenkin kyse.

Sote-uudistuksesta seuraa muun muassa se, että vuoden 2023 alusta lukien kunnilla ei ole enää mitään suoraa vaikutusvaltaa paikallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tähän asti esimerkiksi Luhangan kunta on voinut ainakin periaatteessa tilata Seututerveyskeskukselta tai sairaanhoitopiiriltä juuri sellaiset palvelut kuin on parhaaksi nähnyt. Samaten vanhusten hoivan käytännöt on voitu kussakin kunnassa päättää kohtalaisen vapaasti.

Puolentoista vuoden päästä näistä palveluista päättää ja vastaa maakunnan laajuinen hyvinvointialue ja sen aluevaltuusto, joka valitaan reilun puolen vuoden päästä pidettävissä aluevaaleissa. Valtio toki ohjaa tarkasti hyvinvointialueiden työskentelyä. Joutsan seutukunnan ääntä 69-jäsenisessä aluevaltuustossa tulee käyttämään yksi valtuutettu – jos aluevaaleissa käy hyvin.

