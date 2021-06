Talomuseon pakopeli vie menneeseen aikaan – 4H-yrittäjät kehittivät jo toisen pakopelin Joutsan museomiljööseen

Joutsan Talomuseolla on nyt toista kesää peräkkäin mahdollista heittäytyä pakopelin syövereihin. Tällä kertaa kyse on aikamatkasta. Pelaajat matkustavat aikakoneella menneeseen aikaan, mutta koneeseen tuleekin vika, joka pelaajien on saatava korjattua, etteivät he jää menneeseen, vaan pääsevät palaamaan nykyaikaan. Aikaa koneen korjaamiseen on tutut 45 minuuttia.

Aikamatka-nimisen pakopelin takana on 4H-yritys PakopelitJoutsa, eli käytännössä sama kolmikko kuin viime kesänä; nuoret joutsalaiset opiskelijat Ella Keihäsniemi (kuvassa oik.), Odessa Meinander (kuvassa vas.) ja Nella Lintunen. Aikamatka-peli on Keihäsniemen ja Meinanderin suunnittelema, Lintunen puolestaan vetää sitä.

Pelikausi käynnistyi Talomuseolla kesäkuun puolivälissä. Mihin saakka sitä jatketaan, sitä nuoret 4H-yrittäjät eivät ole vielä tarkalleen päättäneet, vaan he aikovat katsella kauden päättymisajankohdan pelien varaustilanteen mukaan.

– Siihen asti varmaan ainakin jatketaan, että koulut alkavat, arvelevat Keihäsniemi ja Meinander.

Aikamatka-pakopeliä pelataan suurimmalta osin Talomuseon veteraaniaitaksi nimetyssä rakennuksessa. Peli sopii Keihäsniemen ja Meinanderin mukaan kaikenikäisille, mutta alakouluikäisten mukana olisi hyvä olla aikuinen, sillä peli on haastavampi kuin viimevuotinen.

Ryhmäkoko on 2–5 henkilöä, tosin Keihäsniemi ja Meinander sanovat määrän olevan suuntaa antava. Kovin isoja ryhmiä, esimerkiksi 10 hengen, pelaamaan ei ole kuitenkaan tarkoitus ottaa.

Viime kesän pakopelissä Joutsan Talomuseolla etsittiin Talomuseon aarretta, joka oli Ilmari Yrjönpojan kätkemä sormus. Juhannukselta elokuulle kestäneen kauden aikana peliä kävi pelaamassa Ella Keihäsniemen ja Odessa Meinanderin mukaan joitain kymmeniä ryhmiä ja pelistä saatu palaute oli hyvää. Viime kesä innosti kolmikon kehittämään uuden pelin.

– Viime kesä meni hyvin ja se tuntui kivalle kesätyölle. Oli sellaista innokkuutta päästä kehittelemään uutta peliä, ja kun oli kokemusta siitä vanhasta pelistä, niin oli tullut jo uusia ideoita. Ja varsinkin sitten, kun täältä vapautui tuo tietty rakennus, niin se oli sitten kiva, että saatiin vähän erilaista myös, Meinander taustoittaa uuden pakopelin toteuttamista.

Viime kesänä PakopelitJoutsalla ei ollut y-tunnusta, mutta nyt se löytyy ja mahdollistaa esimerkiksi yritysten laskuttamisen.

– Esimerkiksi työporukat tai tuollaiset pääsevät pelaamaan helpommin nyt, kun on se y-tunnus, sanoo Meinander.

Peliaikoja voi varata olemalla yhteydessä PakopelitJoutsaan sähköpostilla tai Facebookin kautta. Peli on maksullinen ja maksu on ryhmäkohtainen, eli aina sama ryhmän koosta riippumatta.

Tarja Kuikka

