Pääkirjoitus: Tapahtumia tuorein voimin

Vaikka koronavirusepidemia on tänäkin kesänä aiheuttanut merkittäviä tapahtumien peruutuksia, ei Joutsan seutukunnalla suinkaan tarvitse kärvistellä kesää tekemisen ja kokemisen puutteessa. Tällä tietoa Joutsassa järjestetään elokuulla Joutorock-tapahtuma, jossa esiintyjäkaartissa on mukana jopa kansainvälisiä rock-tähtiä. Haihatuksen ohjelmassa on perinteisen kesänäyttelyn lisäksi mielenkiintoiset Musasunnuntai-konsertit. Tasokasta musiikkiohjelmaa kuullaan myös muun muassa Café Meijerinliiterissä ja Luhangan Ravintola Reetissä.

Osin koronaepidemian vuoksi seutukunnan kulttuuritarjonnassa näyttäisi tapahtuneen sukupolvenvaihdos. Monet vanhat perinteiset tapahtumajärjestäjät ovat ainakin väliaikaisesti lopettaneet, mutta tilalle on astunut tuoreita tekijöitä tuoreine ideoineen. Vanhoissa ja vakiintuneissa tapahtumissa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta kyllähän vaihtelu tässäkin asiassa virkistää.

Todennäköisesti ensi vuonna ainakin osa vanhoistakin tapahtumista palaa kesäkalenteriin. Sitä odotellessa nautitaan tämän kesän paikallisista riennoista.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.