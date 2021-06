Joutsalaislähtöinen sopraano Hanna Hoikkala mukana Taidekeskus Salmelan kesässä

Mäntyharjulla Taidekeskus Salmelassa voi tänä kesänä kuulla osin joutsalaista osaamista, sillä joutsalaislähtöinen sopraano Hanna Hoikkala (o.s. Rämö, kuvassa) esiintyy kesän aikana taidekeskuksen konserteissa. Konserteista merkittävin on huomenna torstaina järjestettävä kapellimestari Arto Pajun sinfoniaorkesterille säveltämä sävellyskonsertti, jossa kuullaan muun muassa viulukonserton kantaesitys, konsertto kahdelle klarinetille, lauluja vuosien varrelta ja aarioita ensi kesänä kantaesityksensä saavasta Wiipuri-oopperasta.

Hoikkala laulaa oopperan naispääosan ja miespääosassa kuullaan oopperalaulaja Ville Rusasta. Konsertin muut solistit ovat Mikael Konttinen, Jesse Viinikangas, Kimmo Leppälä ja Pauli Leppälä. Kapellimestarina toimii Arto Paju ja orkesterina noin 50-henkinen sinfoniaorkesteri Salmela Festival Orchestra.

Sodan ajan Wiipurista kertova Wiipuri-ooppera on kertomus siitä, miten sota muokkaa ihmisiä ja elämää. Hanna Hoikkalalle aihe on lähellä sydäntä.

– Isäni puolen suku on kotoisin rajan taakse jääneestä Karjalasta Kivennavalta. Puolisoni suku taas on kotoisin rajan takaa Koiviston kylästä, ja evakkoon lähteminen ja uuteen sopeutuminen on ollut osa molempien sukujen elämäntarinaa. Wiipuri-ooppera kuvaa osaltaan myös evakkoon lähtemistä, oman kodin jättämistä ja kokonaan uuteen elämään sopeutumista, monen muun kohtalon ohella. Minusta tarina oopperassa on koskettava, ja on hienoa olla mukana tekemässä sitä, sanoo Hoikkala.

Sävellyskonsertti myös taltioidaan ja se lähetetään IS-TV:ssä tämän viikon sunnuntaina.

Kesän aikana Hanna Hoikkala myös laulaa ja soittaa lähes kaikissa Taidekeskus Salmelan ravintola Kesäheinässä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin järjestettävissä päiväkonserteissa. Lisäksi hän on yksi 31.7. järjestettävän Kaikki laulaa Salmelassa -yhteislaulutapahtuman laulattajista yhdessä Arja Korisevan, Mikael Konttisen ja Viktor Klimenkon kanssa.

Musiikin maisteriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta vuonna 2014 valmistunut Hoikkala työskentelee tämän kesän Salmelassa. Hän tutustui taidekeskukseen puolisonsa Gabriel Hoikkalan kautta ja esiintyi siellä ensi kertaa viime kesänä. Sen jälkeen häntä pyydettiin solistiksi huomiseen sävellyskonserttiin ja vuonna 2022 kantaesitettävään Wiipuri-oopperaan.

– Toimin Salmelassa kurssi- ja kilpailusihteerinä. Tehtävänäni on esimerkiksi elokuussa järjestettävän Matti Salmisen mestarikurssin järjestelyistä vastaaminen, kuten myös ensi kesän Merikanto-laulukilpailun järjestelyistä vastaaminen. Olen mukana suunnittelemassa myös tulevaa toimintaa, vastaan osin kuluvan kesän konserttien tuotannosta, esiinnyn itse sekä teen myös kassa- ja asiakaspalvelutyötä, Hoikkala kertoo työnkuvastaan Salmelassa.

Oopperan ystävä Hoikkala on ollut jo pitkään. Vuonna 2014 hän perusteli Joutsan Seudussa mieltymystään oopperaan muun muassa sillä, että pitää esiintymisestä ja siitä tunteesta, kun pääsee sisälle esitettävään hahmoon, ja että oopperassa on vaan parhaimmillaan niin yhtä musiikin kanssa. Hoikkalan mielipide oopperasta ja musiikin esittämisestä ei ole muuttunut.

– Esiintyminen on minulle tärkeää, ja koen siitä suurta iloa. Musiikilla on suuri voima lohduttaa, piristää ja jopa parantaa. Lisäksi konserteissa, niin suurissa kuin pienissäkin, esiintymisessä on sokerina pohjalla koko porukan valtava yhteishenki, kun puhalletaan yhteen hiileen.

Hoikkalan vanhemmat asuvat edelleen Joutsassa. Hän itse seuraa yhä paikkakunnan uutisia ja elämää paikallislehden ja Joutsan Facebook-ryhmän välityksellä, ja aikoo koronarajoitusten helpottuessa vierailla taas paikkakunnalla useammin.

Tarja Kuikka