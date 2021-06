Viime viikon keskiviikkona riehuneen Aatu-myrskyn vikojen korjaus jatkuu edelleen – enimmillään 30 000 yhtiön asukasta oli sähköttä

Järvi-Suomen Energian kunnossapitopäällikkö Juuso Ruottinen kertoi maanantaina, että myrskytuhojen korjaustyöt jatkuvat edelleen. Pienjänniteverkon viat eivät näy häiriökartalla ja niitä voidaan joutua korjaamaan vielä pitkään. Suurimmaksi osaksi sähköt on saatu palautettua, mutta esimerkiksi Joutsan Kostamon alueella lauantaina riehuneen myrskyn jäljiltä ilman sähköjä maanantaina oli joitakin yksittäisiä asiakkaita.

– Tämä on ollut pahin myräkkä alueellamme vuoden 2010 Asta-myrskyn jälkeen. Tällä hetkellä Joutsan alueella on noin 120 työmääräystä. Satoja puita on kaatunut sähkölinjoille ja parikymmentä pylvästä on mennyt täysin poikki. Parhaillaan alueella asentajat karsivat linjoja kasaan, summasi Ruottinen.

Aatu-myrskyn jäljiltä keskijänniteverkko saatiin suhteellisen hyvin loppuviikon aikana korjattua, mutta juhannuspäivänä Joutsan alueen läpi pyyhkäissyt myrsky kuritti uudelleen. Uusia vikoja syntyi ja näiden korjaaminen on aloitettu sunnuntaina. Vikapaikkoja on löytynyt ennakoitua enemmän ja samalla myös todetut vauriot ovat olleet ennakoitua suurempia. Tämän vuoksi yksittäisten vikojen korjaus kestää pidempään.

– Uusi myrsky osui ehkä vuoden hankalimmalle päivälle. Asiakaspalvelumme ruuhkautui kaikissa mahdollisissa kanavissa ja onhan se erittäin harmillista, kun kesän vilkkaimmalle mökkiviikonlopulle tällainen luonnonilmiö osui. Kaikki mahdolliset resurssit on otettu käyttöön, ja asentajat painavat pitkää päivää kahden myrskyn jäljiltä, sanoo Ruottinen.

– Varovaisesti uskaltaa sanoa, että voiton puolella ollaan, toteaa Ruottinen.

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus vakiokorvaukseen, mikäli sähköt ovat olleet yhtäjaksoisesti poikki vähintään 12 tuntia. Vakiokorvaus määräytyy katkon pituuden sekä kuluttajan vuotuisen sähkön siirtopalvelumaksun mukaisesti.

Jonna Keihäsniemi