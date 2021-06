Nuoret laajasti kesätöissä kunnan eri osastoilla – myös työnantajat hakivat tukea nuorten työllistämiseen

Joutsan kunnan eri osastoille on tänä vuonna palkattu kesätöihin yhteensä 30 nuorta. Määrällisesti eniten nuoria on teknisellä osastolla, jossa puistotyössä on 11 nuorta ja laitoshuollossa yksi. Varhaiskasvatuksessa on neljä, vapaa-aikatoimella kolme ja kirjastossa kaksi kesätyöntekijää. Koulumäellä koululaisten päivätoiminnassa on viisi nuorta ja yksi on TyöVarikolla. Hallinto-osastolla on kolme, joista kaksi toimii kesäsomettajina ja yksi ICT-asiantuntijan apukätenä.

Kesäkuun somettaja on Lahden Kannaksen lukiossa kuvataidelinjalla opiskeleva, joutsalainen 17-vuotias Wilma Niiniaho. Niiniaho kertoo kyseisen paikan olleen toivomuslistassaan toisena paikkana. Itse aikataulutetut työpäivät sekä vastuu työtuntien tekemisestä ovat tehneet kesäsomettajuudesta mieluisen Niiniaholle.

– Meillä somettajilla pestit ovat suunnilleen kuukauden mittaisia, koska somepäivityksiä tehdään tapahtumien ja tilanteiden mukaan. On ollut kiva, kun päivityksiä on saanut rauhassa suunnitella. Erityisesti olen yrittänyt sanoittaa julkaisuja nimenomaan nuorille, toteaa Niiniaho.

Wilma Niiniaho päivittää kunnan somekanavia kesäkuun ajan. Valokuvien lisäksi päivityksissä on mukana Niiniahon tekemiä piirroksia.

Digitaalista piirtämistä harrastava Niiniaho on taiteillut kunnan somepäivityksiin piirroksia perinteisten valokuvien rinnalle. Piirrosten lisäksi Niiniaho tykkää valokuvaamisesta ja haluaakin tuoda nuoren näkökulmaa Joutsan hienoista, käymisen arvoisista paikoista esille.

– Olen harrastanut digipiirtämistä noin kuusi vuotta, pääsääntöisesti piirrän puhelimella. Tämä idea piirrosten lisäämisestä someen oli minun oma ideani, ja uskon että erityisesti nuorempaa väkeä saadaan niillä tavoitettua. Suunnitelmissa on myös tehdä Joutsa-aiheinen sarjakuva, tuumailee Niiniaho.

Nella Lintunen oli kesätöissä Joutsan pääkirjastossa kesäkuussa kaksi viikkoa.

Kirjasto on perinteisesti ollut suosituin paikka suhteessa siihen, kuinka monta nuorta sinne voidaan ottaa kesätöihin. Tänä kesänä kirjasto työllistää kaksi nuorta, joista toinen on Jyväskylän Lyseossa opiskeleva 17-vuotias Nella Lintunen. Lukutoukaksi itseään nimittävälle Lintuselle pesti on unelmien kesätyö. Viime kesänä Lintunen oli kunnalla kesätöissä hallinto-osaston puolella.

– Vaikka kirjasto on hyvin tuttu paikka ja käytän sitä ahkerasti, on tämä henkilökunnan puolelta tarkasteltuna aivan oma maailmansa. En olisi aiemmin ajatellut, kuinka monipuolista hommaa tässä työssä on perinteisen asiakaspalvelun lisäksi. Olen päässyt tekemään hyvin erilaisia tehtäviä laidasta laitaan, summaa Lintunen.

Päivittäisiin työtehtäviin on kuulunut uusien kirjojen muovittamista, pintojen desinfioimista, levyjen putsaamista sekä Joutsa-aiheisten artikkeleiden etsimistä lehtilukusaliin tulevista lehdistä. Lisäksi Lintunen pääsi suunnittelemaan kesän ajan toimivaa poistomyyntiä sekä tekemään kaikkein perinteistä työtehtävää, eli kirjojen hyllyttämistä.

– Hyllytin reilut 50 kirjaa ja sain ne täydellisesti järjestykseen, joten minun ei ole enää tarvinnut merkkailla hyllyttämiäni kirjoja. Ehkä tähän on syynsä, sillä minulla on kotona noin 200 teoksen kirjahylly, jonka pidän tarkasti järjestyksessä, kertoo Lintunen.

Nuorten kesätyöllistämisellä on jo pitkät perinteet, sillä Joutsan kunta on tarjonnut nuorille kesätöitä jo vuodesta 1993 lähtien. Kunnalle hakeneiden nuorten lukumäärät ovat pysyneet lähivuosina suhteellisen samana, keskimääräisesti kunnalle on hakenut töihin noin 30–40 nuorta. Kunta pyrkii työllistämään kaikki kesätöihin hakeneet nuoret.

Kunnan lisäksi myös muilla työnantajilla on mahdollisuus hakea tukea nuorten kesäajan palkkauksiin. Tänä kesänä yhteensä viisi työnantajaa haki tukea, jotka koskevat yhteensä 11 nuoren palkkausta.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Kunnan kesäkuun somettaja Wilma Niiniaho on harrastanut digipiirtämistä jo ala-asteelta lähtien.