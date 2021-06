Tampinmyllyn matkailupalveluja kehitetään – uusi huoltorakennus mahdollistaa leirintäalueen kauden pidentämisen

Iso-Säynätjärven rannalla sijaitsevan Tampinmyllyn matkailupalveluja kehitetään parhaillaan. Leirintäalueelle on valmistumassa uusi huoltorakennus aiempaa parempine wc-, suihku- ja keittiötiloineen ja majoituskäyttöön tarkoitettu puumaja. Lisäksi alueelle on hankittu uusia laitureita ja vuokrakäyttöön tarkoitettuja kanootteja, ja toiselle alueen isoista mökeistä on tulossa palju.

Uuden huoltorakennuksen myötä Tampinmyllyn yrittäjä Jaana Kuusimäki aikoo pidentää leirintäalueen kautta, avata alueen jo ainakin toukokuun puolivälissä kuun loppupuolen sijaan ja pitää sitä auki ainakin syyskuun loppuun.

– Minulla on sellaisia vakkarivaunuilijoita ja aika paljon semmoista vakiokävijää, että he tietävät syksylläkin minulle soitella, että mikä on tilanne. Jos tulee pakkaset, pistän vedet poikki ja se on sillä selvä. Mutta jos on lämpöisempää keliä, niin tänne voi tulla. Mutta portit eivät sitten ole enää sillä lailla auki, se on aina sovittava erikseen, Kuusimäki sanoo syksyyn viitaten.

Tampinmyllyllä on tällä hetkellä käytössä 7 pientä leirintämökkiä ja 30 leirintäpaikkaa, ja lisäksi leirintäalueesta sivummalla on kaksi isompaa mökkiä, joista toinen on täysin varusteltu huvila. Isojen mökkien käyttökausi on pidempi kuin pienten ja paremmin varusteltua on mahdollista vuokrata ympäri vuoden.

Yleensä Tampinmyllylle tullaan kuitenkin asuntoautolla. Asuntovaunut ovat Kuusimäen mukaan vähentyneet.

– Joskus saattaa olla, että täällä ei ole yhden yhtä vaunua, vaikka autoja on alue täynnä.

Tampinmyllyllä kirjataan parituhatta yöpymistä per vuosi. Enemmistö yöpyjistä on suomalaisia, tosin ulkomaalaisten osuus oli ennen koronapandemiaa kasvussa. Pandemia näkyi Jaana Kuusimäen mukaan alueella viime kesänä myös siinä, että alkukesästä monet eivät halunneet mökkiä leirintäalueelta toisten lähettyviltä. Myöhemmin etäisyyksien pitäminen unohtui jo osalta niin, että siitä piti välillä muistutella.

Viime kesän yöpyjissä oli Kuusimäen mukaan paljon esimerkiksi ensikertalaisia asuntoautoilijoita. Moni heistä innostui asuntoautoiluista. Kuusimäki ei pidä sitä ihmeenä, onhan Suomen luonto mielettömän upea.

– Meillä on Leivonmäen kansallispuisto lähellä, siellä käy paljon vieraita. Se on kanssa yksi hyvä vetovoimatekijä. Ja tietysti Joutsassa on hyvät pitkospuut, tästä ei ole kuin viisi kilometriä sinne.

Vaikka jotkut viihtyvät Tampinmyllyllä viikonkin, yleensä viipymä on 1–2 yötä. Kuusimäki onkin miettinyt, miten ihmiset saisi jäämään pidemmäksi aikaa. Toisaalta hän haluaa pitää alueen suhteellisen pienenä, jotta siinä säilyy oma viehätys ja tunnelma.

– En halua, että täällä olisi sata vaunua vierekkäin. Ei ole minun juttuni, eikä minun asiakkaideni, mitä olen heitä kuulostellut.

Osa kävijöistä palaa Tampinmyllylle kesä toisensa jälkeen. Esimerkiksi asuntovaunuilla tulevista kausipaikkalaisista pitkäaikaisimmat ovat olleet alueen asiakkaita yli 25 vuotta, muutamat muut liki 20 vuotta. Kuusimäki kehuu heidän olevan hyvin avuliaita toisia karavaanareita kohtaan.

– Ei ole ollenkaan semmoinen sisäänpäin kääntynyt kuppikunta, niin kuin aina välillä kuulee, että jossain alueella on.

Tampinmylly on parhaillaan mukana hankkeessa, joka pyrkii tuomaan matkailun vastuullisuuden asiakkaille näkyväksi Keski-Suomen matkailualueella, matkailuyrityksissä ja luontokohteissa. Tampinmyllyllä on Jaana Kuusimäen mukaan tehty vastuullisuuden eteen asioita aiemminkin, mutta nyt tarkoituksena on saada tiedotettua asioista paremmin asiakkaille. Matkailun vastuullisuus on Kuusimäen mukaan tänä päivänä tärkeä varsinkin ulkomaalaisille matkailijoille.

Tampinmyllyn leirintäaluetoiminnan käynnisti 1960-luvun lopulla Jaana Kuusimäen isä Pekka Kuusimäki sisaruksineen. Isänsä menehdyttyä 1990-luvun lopulla Jaana Kuusimäki pyöritti toimintaa veljensä kanssa, kunnes reilu kymmenkunta vuotta sitten toiminta siirtyi kokonaan hänen harteilleen. Työn sesonkiluonteen takia Kuusimäki tekee talvikaudella muita töitä, vetää kansalaisopistossa kädentaidon kursseja.

– Se käy aikataulullisesti yhteen hirveän hyvin.

Tampinmylly sai käynnissä oleviin kehittämistoimenpiteisiinsä äskettäin Leader Maaseutukehitykseltä runsaat 20.000 euroa yritysrahoitusta. Kaikkiaan toimenpiteille kertyy hintaa runsaat 100.000 euroa.

Isoja investointeja ei tehdä ilman uskoa niiden kannattavuuteen. Jaana Kuusimäellä on luottoa Tampinmyllyn tulevaisuuteen, onhan kiinnostus kotimaanmatkailua kohtaan kasvanut ja moni on ihastunut Tampinmyllyyn.

– Uskon, että Suomen luonto, hiljaisuus ja rauhallisuus, mikä täällä on, kiinnostavat. Minulla ei ole baaria, minulla ei ole ravintolaa ja niitä ei tule. Se tietysti karsii osan asiakkaista pois, mutta se on minun valintani.

Leirintäalueelle hieman syrjempään muista alueen mökeistä on valmistumassa parhaillaan majoituskäyttöön tarkoitettu kahden hengen puumaja.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa toinen Tampinmyllyn isoista mökeistä, Isotupa. Isotupa on täysin varusteltu huvila, ja toisin kuin leirintäalueen pienemmät mökit, vuokrattavissa ympäri vuoden.