Heinäkuun kilpailu: Lataa täältä itsellesi ristikko täytettäväksi

Juhlavuosi ja arvonnat jatkuvat. Heinäkuun kilpailuun on laadittu ristikko, jonka vihjeet ajoittuvat Joutsan seutukunnan paikkoihin ja asioihin. Kaikkien oikean avainsanan konttorille toimittaneiden kesken arvotaan iso kylmälaukku, joka on täytetty paikallisilla tuotteilla ja herkuilla (arvo n.50€). Lisää vihjeitä tuotteista on luvassa!



Mukaan heinäkuun arvontaan pääset siis ratkaisemalla ristikon ja toimittamalla avainsanan konttorille joko paperisesti tai sähköpostilla osoitteeseen konttori@joutsanseutu.fi 24.7.2021 klo 23.59 mennessä. Arvomme kylmälaukun sisältöineen 26.7.2021 ja otamme voittajaan yhteyttä.

Lataa itsellesi ristikko vihjeineen paperisena versiona tästä.



Huomioithan, että tätä palkintoa emme poikkeuksellisesti postita, vaan se tulee noutaa konttorilta.