Huijausviestejä lähetetty jälleen

Poliisi on lähiviikkoina saanut useamman ilmoituksen pankkien nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Säästöpankin ja Osuuspankin nimissä on lähetetty tekstiviestejä ja sähköposteja. Viestissä on linkki, jota klikkaamalla käyttäjän tili aktivoituu ja hakkerilla on mahdollisuus päästä asianomistajan tietoihin sekä tileihin.

Poliisi kertoo, että heidän tietoonsa tulleet petokset ovat jääneet yrityksen asteelle, eikä kukaan ole menettänyt rahoja.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Poliisi muistuttaa, että huijausviestien kanssa tulee olla tarkkana. Pankit eivät koskaan kysy luottamuksellisia tietoja sähköpostilla tai tekstiviestillä. Mikäli henkilö epäilee viestiä huijausviestiksi, kehottaa poliisi olemaan yhteydessä oman pankin asiakaspalveluun.