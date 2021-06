Ekotaideteos dreaming of laho paratiisi kesän ajan TUO TUO:n niityllä

Entisellä Pynnölän koululla toimivan TUO TUO Kulttuuri Tila ja Residenssin niityllä avautuu juhannusaattona luonnonmateriaaleista koostuva ulkoilma-installaatio dreaming of laho paratiisi. Kyse on julkisesta ekotaideteoksesta, jonka materiaalit on koottu lähimetsistä ja -rannoilta löytyvästä kasvillisuudesta sekä elintarviketeollisuuden sivutuotannoksi ja biojätteeksi luokiteltavista tuotteista.

Lisäksi teokseen on kerätty ja saatu materiaaleja muutamilta yrityksiltä, esimerkiksi sieniä kasvattavalta Helsieni-nimiseltä kiertotalousyritykseltä.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Teoksen ovat suunnitelleet ja toteuttaneet helsinkiläisen kokeelliseen ja kestävään muotoiluun sekä installaatioihin erikoistuneen studion Caracara Collectiven Tania Malréchauffé ja Aleksi Vesaluoma. Teos on esillä juhannusaatosta elokuun 29. päivään saakka, ja kun syksy koittaa, teos palautetaan osina luontoon.

Dreaming of laho paratiisi -hanke sai alkunsa tämän vuoden maaliskuussa TUO TUO:n kutsuessa avoimella haulla artisteja ideoimaan ympäristötaideteoksen tasaiselle, noin 2.500 neliömetrin laajuiselle kattavalle niitylle. Teemana oli World Tree, ja artisteja pyydettiin tutkiskelemaan useista eri kulttuureista löytyvää maailmansynnyn myyttiä ja sitä, kuinka symbolinen käsityksemme puista on muuttunut luonnon kolonisaation ja kvantitatiivisen ajattelun myötä. Hanketta on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Näyttelyyn on vapaaehtoinen pieni pääsymaksu. Tuhat ensimmäistä kävijää saa muistoksi Robynn Redgraven suunnitteleman käsiohjelman, joka kuvastaa projektin yhteistyöhenkiä ja sen inspiraation lähteitä.

TUO TUO:ssa toimii kesällä myös kesäkahvila, samoin Suvenpuoti, josta löytyy esimerkiksi taide-esineitä ja käsitöitä. Suvenpuotiin osallistuvat taiteilijat ovat Fetiché Editions, Minjee Hwang Kim, Maikki Siuko, Liina Aalto-Setälä, Nora Aalto-Setälä, Kati Peltola, Elina Priha, Caracara Collective, ja Joni Judén.

Tarja Kuikka