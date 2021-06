Reetissä kuuma keikkakesä, jos koronatilanne sen sallii

Jos koronavirustilanne ei kesän aikana pahene ja aseta uusia rajoituksia ravintoloiden toiminnalle, Ravintola Reetissä on luvassa kuuma keikkakesä, jonka tähtinä on puolenkymmentä kotimaista esiintyjää.

Luhankalaisravintolan keikkakauden avaa juhannuspäivänä 26.6. Popeda-tribuuttibändi Rokkikone. 3.7. on esiintymisvuorossa Meiju Suvas, 10.7. CatCat ja 14.7. Eini, joka julkaisi ensisinglensä jo 1970-luvun lopulla, mutta villitsee yleisöä edelleen.

24.7. Reetissä kuullaan Jesse Kaikurantaa, 31.7. on vuorossa karaokea ja 6.8. esiintymään saapuu Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi rocklaulajaksi tituleerattu Muska. Kesän päättävät venetsialaiset 28.8. Eikä siinä välttämättä ole koko elokuun tarjonta, sanovat Reetin yrittäjä Jarno Ankerman ja hänen tyttärensä, ravintolan toiminnassa mukana oleva Sanna Halme.

– Jotain voi siihen elokuullekin tulla vielä, mutta kyllä elokuussa täytyy jo vähän himmailla. Kuitenkin koulut alkavat ja kausi on käytännössä ohi. Viikonloput ovat vielä ihan ok. Täytyy kokeilla, jos sinne saisi jonkun nimekkään artistin, sanoo Ankerman.

Koronatilanteen pahentuessa keikat voivat toki peruuntua. Ankerman kuitenkin luottaa siihen, että korona on kesällä ainakin hallinnassa.

– Uskon, että sama toistuu kuin viime kesänäkin, että koronasta ei ole kesällä paljoa merkkejä. Ja niinhän tuo näyttää menevän siihen suuntaan.

Keikkojen ohella Reetissä aiotaan kesällä viritellä tulille pubivisa ja Karaokekunkku-kisa, jotka molemmat keskeytyivät viime vuonna koronarajoitusten takia. Myös ravintolatoiminta pyörii normaalisti, nyt hieman uudistetun ruokalistan merkeissä.

Tämä kesä on Reetin toinen kunnon keikkakesä. Jo kesällä 2019, kun ravintola siirtyi nykyisiin tiloihinsa Luhangan kyläkauppakiinteistön toiselta laidalta, ravintolassa järjestettiin joitain keikkoja, tosin esiintyjät olivat tuntemattomampia. Viime kesänä kuultiin jo tunnetumpia nimiä, Janne Tulkkia, Isto Hiltusta ja Jani Wickholmia.

– Janne Tulkki veti ihan täyteen paikan, eivätkä kaikki mahtuneetkaan. Jani Wickholm ja Isto sitten vähemmän. Istonkin iltana sattui tosi huono sää. Se on paljon myös säästäkin kiinni, sanovat Ankerman ja Halme.

Keikkalippuja myydään ennakkoon ja ovelta. Lipuista 80 prosenttia myydään Ankermanin mukaan ennakkoon, joten ennakkohankinta kannattaa. Se huomattiin viime kesänäkin.

– Vaikka siitä ilmoitettiin, että varaa lippusi ajoissa, niin kaikki eivät mahtuneet Janne Tulkin iltaan. Se aiheutti pahaa mieltä joillekin.

Tämän kesän keikkakattaus on muotoiltu ravintolayrittäjä Ankermanin omaa musiikkimakua mukaillen, mutta hän sanoo tietävänsä kattauksen iskevän myös luhankalaisiin ja mökkiläisiin. Siitä saatiin jo viitteitä, kun tieto tulevan kesän esiintyjistä otettiin yleisön taholta innolla vastaan.

– Ihmiset rupesivat varaamaan lippuja jo ennen kuin edes kerrottiin hintoja tai mitään, kertoo Halme.

Lähitulevaisuudessa Reetissä haluttaisiin järjestää isompiakin tapahtumia, ja sitä silmällä pitäen ravintolan terassia aiotaan ensi kesänä laajentaa. Jarno Ankerman sanoo, että vaikka tämän kesän artistit ovat jo nimekkäitä, huipulla olevan artistin esiintymistä nykyiset tilat eivät mahdollista.

– Lisää asiakaspaikkoja täytyisi saada. Pystyisi sitten vähän turvaamaan enemmän taloudellista puoltakin ja ottamaan vähän nimekkäämpiäkin artisteja vielä.

Yrittäjän toiveissa on myös, että kyläkauppakiinteistön ja kaupan venesataman välistä kulkeva Rantatie suljettaisiin ja alueesta saataisiin yhtenäinen. Ankermanin mukaan Rantatien siirtämistä on pohdittu kunnan taholtakin ja siirrolle on näytetty vihreää valoa.

Tarja Kuikka