Sekapesiksessä kaikki ovat samalla viivalla

Joutsan kunnan järjestämä pesäpallon sekavuoro on jälleen pyörähtänyt käyntiin. Leivonmäellä, Kurkiauran koulun takana sijaitsevalle kentälle kokoontui viime tiistai-iltana yhdeksän innokasta ja eri tasoista pelaajaa. Aluksi otettiin omatoimisia lämmittelyitä, kukin omalla tavallaan. Ennen joukkuejakoa ja hutunkeittoa tehtiin lyöntiharjoituksia, jotta jokainen sai tuntumaa niin mailaan kuin räpylään.

Sekapesis toimii Leivonmäellä nyt neljättä kesää peräkkäin. Ensimmäisenä kesänä vuonna 2018 pelit saatiin pystyyn isolla joukolla, kun silloin YIT:n tietöissä olleita miehiä saatiin mukaan pelaajarinkiin lähes kokonaisen joukkueen verran. Viime kesänä pelaajia oli yleensä noin kymmenkunta ja parhaimmilla kerroilla parikymmentä.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Sekapesiksessä kaikkein tärkeintä ei ole voitto, vaan porukan toimiva yhteishenki. Kaikki ovat tervetulleita, niin ikään, taitotasoon tai lajikokemukseen katsomatta.

– Missään nimessä tämä vuoro ei ole vakavaa peliä, vaan ennen kaikkea rentoa pelailua. Kukaan ei ala moittimaan, että ethän sä osaa edes lyödä, tai että kyllähän tollanen olis pitänyt saada kiinni. Täällä myös opetellaan pesäpalloa, kannustavat vinkit ja palautteet ovat sallittuja, toteaa vuoron ohjaaja Sini Pylkkänen.

Satu Saari lyöntivuorossa, Pasi Kangas lukkarina.

Vuorolle ainoat vaatimukset ovat vähintään 15 vuotta ikää sekä kiinnostus pesäpallon pelaamiseen. Kunta on hankkinut tälle kesälle uusia räpylöitä ja mailoja löytyy kaiken pituisille lyöjille. Tämän kerran pienellä porukalla saatiin vain kahden pesän pelit aikaiseksi. Porukan toiveena olisi saada koko kentän pelit pyörimään kera takalaittomien.

– Olemme valmiita ottamaan myös leikkimielisiä haasteita vastaan. Kokonainen turnaus olisi aika mahtavaa saada toteutettua ja herätettyä hiipunutta lajia seutukunnalla uuteen uskoon, summaa Pylkkänen.

Poimintoja pesäpalloilun historiasta seutukunnalla

Joutsan seutukunnalla pesäpallon pelaaminen on ollut aktiivista ja sitä on harrastettu niin urheiluseuroissa, kylätoimikuntien kuin höntsäporukoiden keskuudessa. Lajilla on pitkät perinteet, vaikka lähivuosina sen suosio on hiipunut lähes olemattomiin.

Josepan lajikirjossa pesäpallo oli vahvimmillaan sen alkuvuosina. Josepa on aikoinaan järjestänyt pesiskoulua lapsille ja pelivuoroa aikuisille. Josepan naisten joukkue pelasi aktiivisesti vuosina 1975–1984 joka viikko kahdesti, harjoituksissa. Vuoden 2016 jälkeen toimintaa ei kuitenkaan pesäpallon parissa ole ollut, sillä ohjaajia ei ole löytynyt.

Paremmin salibandysta tunnettu Flanels perusti vuonna 2017 pesäpallolle oman alajaoston ja muutamina kesinä pesiskerho sekä höntsäpelivuoro toimivat tekonurmella. Myös nykyään judosta paremmin tunnettu Tarmo on aikoinaan järjestänyt pesäpalloa.

Kirkonkylän urheiluseurojen lisäksi ainakin Pynnölässä toimi lapsille ja nuorille tarkoitettu pesiskerho. Myös Mieskonmäen kylällä tiedetään pelivuoron toimineen joinakin kesinä.

Tammijärveläiset puolestaan ovat olleet jo 1950-luvulla mukana pesäpallon Suomi-sarjassa. Niistä vuosista lähtien lajin harrastajia on kyliltä löytynyt. Vuonna 2007 julkaistussa uutisessa Joutsan Seutu uutisoi, että pesäpalloa on Tammijärvellä pelattu säännöllisesti kaksi kertaa viikossa viimeisen puolenkymmenen vuoden ajan.

Vuonna 2005 alkoi Joutsassa kunnan toimesta naisten pesisvuorona tunnettu pelivuoro silloisen lukion hiekkakentällä. Naisia kuitenkin tippui porukasta vuosien saatossa ja miehistä saatiin vuorolle lisäpelaajia. Sekapesis jatkui vuoteen 2012, kunnes koulun laajennus alkoi. Laajennuksen myötä hiekkakenttä muuttui välitunti- ja parkkialueeksi ja pesäpallovuoro jäi tauolle. Uudella tekonurmella pesistä on kokeiltu, mutta siellä toiminta on hiipunut.

Ja onhan lajissa myös pärjätty, aikoinaan Josepan naisten joukkue voitti pesäpallon piirin mestaruuden useampana vuonna. Vuonna 2012 Joutsan yhtenäiskoulun joukkue voitti pronssia Keski-Suomen yläkoulujen välisessä pesäpallomestaruusturnauksessa.

Joutsassa on myös pelattu joitakin arvo-otteluita, kuten poikien Itä-Länsi sekä Naisten Liitto vastaan Lehdistö. Vuonna 2008 pelattiin ystävyysottelu, jossa kotijoukkue koostui pääosin Josepan entisistä sarjapelaajista. Joutsan joukkue voitti Varkaudesta saapuneen Könönpellon Baarin miehistön kirkkaasti lukemin 30–2.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Leivonmäen hiekkakentällä pelataan tiistai-iltaisin jo neljättä kesää peräkkäin pesäpalloa. Lisää pelaajia porukkaan tarvitaan, jotta koko kentän pelit takalaittomineen saadaan.

Varusteita löytyy monelle eri pelaajalle.