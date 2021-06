Puheenvuoro: Kiemuroita matkailuhankkeen matkalla – mitä Luhangassa tapahtuu?

Luhangan yrittäjäkentälle on saatu viime vuosina uutta verta, mikä on näkynyt yksittäisten yritysten aktivoitumisena ja kehittämistoimina. Tämä on tuonut positiivista virtaa koko yrittäjäkentällä sekä tärkeimpänä, olemme saaneet kokonaan uutta, kunnan ulkopuolelta tulevaa ihmis- ja eurovirtaa kohdistettua paikkakunnallemme.

Korona on vaikeuttanut monen yrityksen ja toimialan liiketoimintaa, mutta nyt näyttäisi, että olemme uuden alussa. Näyttää siltä, että ihmisten liikkuminen ja kotimaan matkailu saa isomman merkityksen kuin ennen korona-aikaa.

Luhangan Yrittäjät ry on valmistellut noin 150.000 euron arvoisen matkailuhankkeen, jonka myötä matkailua, sen tukitoimia ja tapahtumia sekä siihen liittyvää liiketoimintaa on tarkoitus viedä uudelle, vaikuttavammalle tasolle. Olemme muun muassa palkkaamassa liki vuodeksi ammattilaista näitä asioita edistämään.

Hankepäätöstä ely:ltä ei vielä ole saatu, mutta tässä vaiheessa näyttää selvältä, että rahoitus järjestyy ja päätös saadaan lähipäivinä. Hanke on pitäjän kokoon nähden historiallisen suuri.

EU-jäsenyyden myötä Suomessa siirryttiin ns. projektimuotoiseen kehittämiseen ja tarjolle on tullut lukuisia kanavia ja rahastoja, jotka rahoitusta tarjoavat. Kehittämisrahoitusta on ohjattu erityisesti maaseudulle toimijoiden aktivoimiseksi.

Hankkeissa julkinen tuki saadaan pääsääntöisesti raportointia vastaan. Jotta hankkeet olisivat pienille organisaatioille taloudellisesti mahdollisia, ovat kunnat tehneet valtuustotasolla periaatepäätöksiä kehittämishankkeiden siltarahoituksesta. Käytännössä kunnat lainaavat rahaa hankkeen toteuttamiseksi ja lainat maksetaan tuen tultua pois. Näin myös Luhangassa ja lähikunnissa. Tähän saakka nämä käsittelyt ovat olleet muodollisia kunnanhallituksessa.

Luhangan Yrittäjät ry haki tällaista siltarahoitusta ehdollisena, eli laina nostettaisiin vasta kun myönteinen tukipäätös on tullut. Näin hankkeen käynnistäminen olisi mahdollista heti, kun ely:n tukipäätös on tullut. Kesä on hyvin olennainen aika hankkeen onnistumisen kannalta ja esimerkiksi tapahtumien järjestämisen suhteen. Ajatuksena oli ryhtyä käytännön toimiin jo kuluvan kesän aikana. Ehdollinen siltarahoituspäätös olisi ollut mahdollinen ja esimerkkejä löytyy vastaavista.

Olemme kuitenkin kohdanneet kummallisia ongelmia. Ensin hakemusta ei meinattu saada kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ja kun hakemus lopulta käsiteltiin, syntyi päätös, josta osalla kunnanhallituksen jäsenistä on ilmeisesti eriävä käsitys siitä, mitä kokouksessa päätettiin. Nyt pöytäkirjaan kirjatun päätöksen mukaan hakemus käsitellään vasta, kun ely:n päätös on saatu.

Käytännössä kunnanhallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että hankkeen käynnistyminen venyy pitkälle syksyyn, kun otetaan huomioon mm. kokousaikataulu ja päätöksien lainvoimaisuus. Viivästys haittaisi hankkeen tiukkaa aikataulua ja konkretiaa oleellisesti.

Luhangan Yrittäjät ry ei ole pyytänyt, mutta on saanut rahoitustarjouksen väliaikaiseksi rahoittamiseksi toisaalta. Näin ollen hanke päästään kyllä toteuttamaan aikataulussaan.

Siltarahoitushakemuksen käsittely vaiheineen ja päätöksenteko herättää kuitenkin suuria kysymyksiä. Ikään kuin osa päättäjistä haluaisi kapuloita hankkeen rattaisiin? Hankkeesta on ilmeisesti sanottu ja julkaistukin varsin kummallisia kommentteja.

Luhangan päätöksenteossa on esillä ns. vaikeitakin kysymyksiä, mutta asiat pitäisi käsitellä asioina, eikä sotkea niihin ulkopuolisia kysymyksiä, eikä etenkään toisiinsa. Nimenomaan kehittämisasioissa pitäisi pystyä puhaltamaan yhteen hiileen ilman kyläpolitikointia.

Päättäjien ja virkakunnan olisi hyvä muistaa, että kolmannen ja neljännen sektorin toimijoille tämän tyyppinen kehittämistoiminta on täysin vapaaehtoista. Esimerkiksi matkailuhanke on syntynyt yksin yrittäjien näkemästä kehittämistarpeesta, minkä jälkeen on kääritty hihat. Mikäli kapuloita lyödään kovasti rattaisiin jää kehittämistoiminta ja sen aktivointi yksin kunnan harteille. Tällöin aito kontaktipinta toimijoihin on vaikeampi, jopa mahdoton saavuttaa.

Aki Virtaniemi

Luhangan Yrittäjät ry

Puheenjohtaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.