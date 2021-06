Liikkuva nuorisotila tuo aktiviteetteja nuorille läpi kesän

Valkoisia pakettiautoja vilisee Joutsankin katunäkymässä päivittäin, mutta tänä kesänä yksi sellainen kätkee sisälleen liikkuvan nuorisotilan. Kesäpaku on Joutsan, Hartolan, Sysmän ja Pertunmaan kuntien yhteinen projekti, jolla pyritään tuomaan erilaisia aktiviteetteja alueen nuorille. Kesäpaku on liikkeellä viitenä päivänä viikossa ja sen kyydissä on erilaisia harrastusvälineitä, pelejä sekä aktiviteetteja.

Auton kuljettajana ja monitoiminaisena häärii nuorisotyöntekijä Roosa Keskitapio. Rovaniemellä asuvalle Keskitapiolle seutukunta ei ole täysin vieras paikka, sillä hänen isänsä asuu Joutsassa. Lapsuudessa tutuksi ovat tulleet Purnun sekä Joutsenlammen ympäristö, ja retkipakun omistavalle Keskitapiolle ajelu on mieluista puuhaa.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

– On kiva tutustua samalla näihin pieniin maaseutukuntiin ja niiden elämään, toteaa Keskitapio.

Paikalle voi tulla kaverin kanssa, porukalla tai yksin. Toiminta on kaikille avointa ja osallistuminen vapaaehtoista. Yläikärajaa ei ole, vaan jokainen mieleltään nuori on Keskitapion mukaan tervetullut rohkeasti kokeilemaan.

Veikka Palkeinen (vas.), Lauri Mutkala ja Veikko Dahlgren tutustuivat viime tiistaina Joutsan uimalassa Kesäpakun välineistöön. Sisällä pakussa tutkimassa Tatu Kankainen (kolmas vas.) ja Peetu Natri, jotka kokeilivat sup-lautaa ensimmäistä kertaa.

– Sinänsä tällä nuorisotilalla ei ole ikärajaa, mutta sääntönä on, että itsekseen pitää pärjätä. Olisi kiva, jos nuoremmat lapset tulisivat tutustumaan pakun valikoimaan vanhempien kanssa yhdessä, niin aikuisetkin tietäisivät mitä täällä on, kiteyttää Keskitapio.

Varsinaisesti mitään ohjattua toimintaa Kesäpakuun ei kuulu, vaan auto tulee varusteineen sinne missä nuoret viettävät aikaansa. Huonon sään sattuessa Kesäpaku parkkeeraa nuorisokahvilan nurkille ja toiminta toteutetaan sisällä. Kesäpakun ajopäivistä ja aikatauluista ilmoitetaan sen omassa sosiaalisessa mediassa ja kalenteriin on mahdollista ehdottaa mahdollisia pysähtymispaikkoja.

Välineitä on hankittu toukokuussa toteutetulla neljän kunnan koulukiertueella tehdyn kyselyn perusteella. Tällä hetkellä pakusta löytyy muun muassa sup-lautoja, scootteja, frisbeegolf-kori, sirkusvälineitä, piirustus- ja maalaustarvikkeita sekä erilaisia pallopelejä. Auton takatilasta löytyvät myös pesuvälineet mopon tai polkupyörän käsipesuun sekä hylsysarja vikojen korjaamiseen. Lähiviikkoina kyytiin on tulossa ilmatäytteisiä lepotuoleja ja skeittilautoja.

Pakusta löytyy välineitä moneen eri aktiviteettiin.

– Minulle saa rohkeasti vinkata, jos tulee idea jostain välineestä. Myös erilaiset aktiviteetit, kuten frisbeegolf-kisa tai joku muu leikkimielinen kilpailu on kenties mahdollista järjestää. Toimintaa kehitetään ja luodaan nimenomaan käyttäjien antamien ideoiden perusteella, valaisee Keskitapio.

Kesältä Keskitapio odottaa hyviä kelejä, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia nuorten kanssa. Keskitapio toivoo, että myös lomalaiset löytävät pakulle ja tulevat rohkeasti testaamaan välineitä.

– Lähden mielelläni peleihin seuraksi ja juttukaveriksi olen aina valmis, toteaa Keskitapio.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Roosa Keskitapio kurvailee Kesäpakulla Joutsan, Hartolan, Pertunmaan ja Sysmän kunnissa koululaisten kesäloman ajan.