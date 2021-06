Tuoreet ylioppilaat valmiina tosipeleihin

Joutsan lukion lakkiaisjuhla vietettiin lauantaina poikkeuksellisesti koulun pihalla. Juhlassa julistettiin yhteensä 18 uutta ylioppilasta. Tänä keväänä kirjoitusurakkansa päätökseen saaneiden lisäksi yksi jo viime syksynä oman urakkansa suorittanut sai valkolakkinsa virallisesti.

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Arto Juntunen vertasi puheessaan rehtorin työtä valmentajan rooliin.

– Rehtorin työ on vähän kuin valmentajan työtä. Saada joukkue pelaamaan yhteen ja tekemään töitä yhteisen päämäärään eteen ja hyväksi. Meidän joukkueemme on tämä yhtenäiskoulu ja lukio. Nuorimmat pelaajamme ovat alakoulun ykkösiä ja konkarikaartia ovat lukion abit. Siinä välissä on 12 vuotta yhteistä työtä, yhteisen päämäärän hyväksi, lausui Juntunen.

Tuoreiden ylioppilaiden joukkoa Juntunen kuvaili karsinnat voittaneeksi jääkiekkojoukkueeksi, jolla on edessä jatkopelit jatko-opinnoissa ja työelämässä. Kolmen yhteisen vuoden aikana valmentajalla on ollut pelaajiin luja luotto.

– Toivottavasti olen onnistunut valmentajan tehtävässäni. Kaikkia pelejä ei ole voitettu, mutta jatkoon on menty. Niin tänään, kuin aiemminkin, summasi Juntunen.

Perinteisen ylioppilaan puheen pitänyt Martti Paaso kiitti pientä lukiota, jonka tarjoamat monipuoliset tukitoimet ruokahuollosta henkilökohtaisiin neuvoihin auttoivat opiskelijoiden voimavarojen ylläpitämisessä myös poikkeuksellisena aikana.

– Nyt me olemme valmiina kaikkeen, meillä on resilienssiä ja muuntautumiskykyä. Olemme kokeneet monenlaista, aina etäkoulusta erittäin hyvin hoidettuihin kirjoitustilanteisiin epävarmuuden vallitessa, kiteytti Paaso.

Koulun henkilökunnan panostuksen lisäksi kiitoksen ansaitsevat myös luokkatoverit, joiden kanssa yhteishenki on ollut yksi tärkeä tuki läpi lukiovuosien. Vanhojen tanssit juuri ennen koronaa, poikkeuksellisen pienimuotoiset penkkarit ja opintojen kruununa lakkiaiset ovat kaikki varmasti tapahtumia, jotka jäävät mieleen.

– Jotkut ihmiset tulevat elämään, viipyvät hetken ja jättävät jäljen, kiteytti Paaso.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Kevään ylioppilaat pääsivät painamaan valkolakit päähänsä opinahjon pihalla pidetyssä lakkiaisjuhlassa.

Gaudeamus Igitur kajahti yhteislauluna ylioppilaaksi julistamisen jälkeen.