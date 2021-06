Ehdokkaiden keski-ikä 56 vuotta

Joutsan seutukunnan kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä tulevissa vaaleissa on 56 vuotta. Joutsan ehdokkaiden keski-ikä on 54 vuotta ja Luhangan ehdokkaiden 59 vuotta. Seutukunnan vanhin ehdokas on vaalipäivän 13.6. tilanteen mukaan 80-vuotias ja nuorin 19-vuotias.

Joutsan ehdokkaista alle 40-vuotiaita on kahdeksan eli 15 %. Yli 65-vuotiaita on 15 (28 %). Luhangan ehdokkaista alle 40-vuotiaita on kolme eli 12 % ja yli 65-vuotiaita 11 eli 44 %. Koko seudun ehdokkaista alle 40-vuotiaita on 14 %, 40–65-vuotiaita 53 % ja yli 65-vuotiaita 33 %.

Seutukunnan keski-iältään nuorin ehdokaslista on Luhangan perussuomalaisilla, joiden keski-ikä on 49 vuotta. Keski-iältään vanhin lista on Luhangan kristillisdemokraateilla (69 vuotta).

Markku Parkkonen

Seutukunnan ehdokaslistojen keski-iät

Luhangan perussuomalaiset 49

Joutsan kokoomus 50

Joutsan kristillisdemokraatit 50

Joutsan perussuomalaiset 53

Joutsan vihreät 57

Joutsan keskusta 58

Joutsan SDP 59

Luhangan kokoomus 59

Luhangan keskusta 60

Luhangan SDP 61

Luhangan kristillisdemokraatit 69

Kaikki iät on laskettu vaalipäivän 13.6.2021 tilanteen mukaan.