Joutsan kulttuurikesä tarjoaa monipuolisen kattauksen taidetta, musiikkia ja muita herkkuja

Joutsassa on tänä kesänä mahdollista päästä kokemaan monipuolinen kokonaisuus taidenäyttelyjä, musiikkia, kesäisiä lähiruokaherkkuja sekä paikallispanimon tuotteita kiehtovassa miljöössä. Joutsan kulttuurikesä 2021 on paikallisten kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden uutena yhteistyönä toteuttama kulttuuribuffet, jonka tarjoilut alkavat jo ensi viikolla ja jatkuvat alkusyksyyn saakka.

Kesän kattauksessa ovat mukana Taidelaitos Haihatus, Café Meijerinliiteri, TUO TUO Kulttuuri Tila ja Residenssi sekä Joutorock.

Haihatuksessa avataan 12. kesäkuuta järjestyksessään jo talon historian 22. kesänäyttely Avantgardevekkula: Polttava tarve. Näyttely on taiteen karnevaali, joka haluaa yhdistää juhlallisesti ylhäisen ja alhaisen sekä häivyttää tittelit, suuret saavutukset ja ennakkoluulot, jotta voisimme yhdessä palata mahdollisimman alkuperäisen ihmettelyn ja empaattisen pohdinnan äärelle. Näyttely on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin 29. elokuuta asti.

Heinä-elokuussa Haihatuksessa järjestetään MusaSunnuntai-konserttisarja, eli joukko ikärajattomia ulkoilmakonsertteja, joissa tullaan näkemään Suomen eturivin esiintyjiä ja yllättäviä poikkitaiteellisia esityksiä. Haihatuksen kesänäyttelyyn ja konsertteihin on lipunmyynti.

Kangasniementien varrella sijaitseva, 1850-luvun kotitarvemeijeriin perustettu kesäkahvila Café Meijerinliiteri avaa ovensa 9. kesäkuuta ja tarjoilee kesän aikana kahvilaherkkujen ohella taidetta, musiikkia ja kulttuurihistoriaa. Heinä-syyskuussa kahvilassa järjestetään Suonteen Soitto -konsertteja, joissa esiintyvät muun muassa Aili Ikonen ja Samuli Putro.

Kahvilan Galleria Jäähuoneessa on kesällä esillä kaksi näyttelyä, joista ensimmäinen on 9.6.–11.7. ja jälkimmäinen 14.7.–29.8. Ensimmäinen näyttely on Laura Hokkasen ja Janne Saarisen Paratiisi, jälkimmäinen Tatiana Akimenkon, Ilari Kähösen ja Alex Suomen veistoksia ja hierspiirustuksia sisältävä yhteisnäyttely.

Lisäksi Meijerinliiterin pihapiirin historiallisissa rakennuksissa nähdään kesän ajan pysyvä näyttely Juuret. Näyttelyssä on esillä koti-, maa- ja metsätalouden esineistöä vuosisatojen ajalta. Café Meijerinliiterin näyttelyihin on vapaa pääsy, mutta sen sijaan konsertteihin myydään lippuja.

Entisellä Pynnölän kyläkoululla toimivan, ekologiseen taiteeseen ja tutkimukseen sekä permakulttuuriprojekteihin keskittyvässä TUO TUO Kulttuuri Tila ja Residenssissä nähdään kesällä kaksi näyttelykokonaisuutta. Caracara Collectiven ekotaideteos Dreaming of laho paratiisi on esillä 25.6.–29.8. ja viidentoista taiteilijan yhteisnäyttely Mätäkuu puolestaan 16.7.–29.8. Molempiin näyttelyihin on vapaaehtoinen pieni pääsymaksu.

TUO TUO:ssa on myös kesällä auki Suvenpuoti, josta löytyy uniikkeja taide-esineitä, keramiikkaa, puuveistoksia ja annos kesän henkeä. TUO TUO on avoinna yleisölle 18. kesäkuuta alkaen.

Elokuun 14. päivänä on vielä vuorossa Joutorock, jonka tähtinä nähdään tänä vuonna hardrock-legenda Uriah Heep (UK), Maija Vilkkumaa, Martti Servo & Napander sekä Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus. Tapahtuma on ikärajallinen ja sen lipunmyynti on jo nyt käynnissä. Joutorockin järjestelyistä vastaa Ravintola Kellarin, Varastopanimon sekä Hotelli Aaton ja Ellin yrittäjä Visa-Matti Kuitunen yhtiöineen.

Tarja Kuikka

Kuvassa Haihatuksen veistospuisto. Kuva: Annina Mannila