Jousan Markkinat 2021 on peruttu

Lions Club Joutsa/Jousan perinteiset Jousan markkinat on peruttu ja niitä ei järjestetä tänä vuonna. Lions Club Joutsa/Jousa on päättänyt asiasta kokouksessaan toukokuun lopulla. Jousan markkinat on perinteisesti järjestetty elokuun kolmantena viikonvaihteena.

– Ratkaisun tekeminen ei ollut helppoa, asiaa pohdittiin tarkkaan ja lopulta tehty päätös oli täysin yksimielinen. Koronaepidemian ympärillä käyty keskustelu ja monet vieläkin epävarmuutta luovat tekijät painoivat ratkaisun tekemiseen. Emme halunneet ottaa riskiä. Haluamme edelleen turvata markkinaväen, kauppiaiden ja järjestäjien terveyden koronaepidemian aikana, kertoo markkinaisännän roolissa jo useamman vuoden toiminut Heikki Kuurne.

Seuraavat markkinat on kuitenkin jo laitettu kalenteriin ja ne tullaan järjestämään 19.–20.8.2022.

– Jousan markkinat ovat olleet yksi merkittävä paikallinen kesätapahtuma Joutsassa. Samalla se on järjestävän klubin keskeisin hyväntekeväisyystyön varojenhankintamuoto. Tuhansiin nouseva markkinaväki ja lähes sadan kauppiaan joukko sekä markkinatunnus ”ruisleipä” ovat luoneet perusteet tälle perinteitä kunnioittavalle tapahtumalle, sanoo Kuurne.

Markku Parkkonen