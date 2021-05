Lukiolaisille ravintovalistusta ja niskahierontaa

Viime viikon maanantaina Joutsan lukion ykkös- ja kakkosluokkalaiset pääsivät nauttimaan hyvinvointipäivästä. Yrittäjät Teresa Teppola ja Laura Polvilampi hieroivat opiskelijoiden niskoja ja parturi-kampaamo Caran Laura Kilpeläinen ja Sirja Venäläinen tekivät pikakampauksia. Kunnan liikuntaneuvoja Sanni Nyberg puolestaan jakoi ravintovalistusta muun muassa terveellisistä välipaloista.

Tapahtuma on ollut tarkoitus järjestää jo aiemmin, mutta koronan vuoksi se on siirtynyt aina eteenpäin. Hyvinvointipäivä on osa Liikkuva opiskelu -hanketta, joka käynnistyi elokuussa 2019.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

– Ensimmäinen hankekausi olisi loppunut viime kesänä, mutta koronan takia haimme jatkoaikaa ja virallisesti ensimmäinen hankevuosi päättyi viime lokakuussa. Ensi vuodelle eli hankkeen kolmannelle vuodelle on tehty jatkohakemus ja päätöstä odotellaan parhaillaan, kertoo hankkeen koordinaattori Merja Saarela.

– Toivomme kovasti, että koronatilanne hellittää ja kolmannelle vuodelle myönnetään rahoitus. Liikuntatutorit ovat kehitelleet paljon hyviä ideoita ja tapahtumia. Toivottavasti pääsemme toteuttamaan ne käytännössä, summaa Saarela.

Ensimmäisellä hankekaudella lukiolle hankittiin opiskelijoiden toiveesta taukoliikuntaan soveltuvia välineitä, kuten hulavanteita ja koripalloteline. Myös ergonomiaan on panostettu hankkimalla jumppapalloja sekä seisomapöytiä. Toisella hankekaudella opiskelijoiden toiveesta koululle ostettiin pingispöytä, joka tosin vielä odottelee paketissa kasausta. Saarelan mukaan välineiden käyttö on opiskelijoilla hyvin vaihtelevaa.

– Tällä hetkellä välineiden hyödyntäminen kaipaa pientä lisäbuustia. Hankkeen tavoitteena on toimintakulttuurin muutos lukioon ensisijaisesti opiskelijoille, mutta myös henkilökunnalle. Olemme tehneet luokkiin esimerkiksi breikkipusseja, joista tunnilla nostetaan yksi kortti ja toiveena on, että porukka tekisi siinä esitetyn 1–2 minuutin mittaisen taukojumpan, summaa Saarela.

Laatikkohaasteita on myös järjestetty kannustamaan opiskelijoita liikkumaan. Jokaisesta suorituskerrasta on saanut jättää arvontalipukkeen, ja ensimmäisellä hankekaudella suorituksia kertyikin runsaasti. Viimeisin ulkona liikkumiseen liittynyt haaste päättyi talvilomaan.

Hankkeen puitteissa on pidetty myös koulutuksia, viimeisin sekä opiskelijoille että henkilökunnalle suunnattu etäluento käsitteli muun muassa stressin ja ahdistuksen käsittelyä.

Parturi-kampaamo Caran Sirja Venäläinen (toinen vas.) teki lettikampauksen Milla Tenhuselle. Laura Kilpeläinen (toinen oik.) loihti kampauksen Anni Järviselle.

Lukion kakkosluokkalaiset Katariina Fagerholm ja Vilma Seppälä totesivat hyvinvointipäivän olleen kiva piristys kouluviikon alkajaisiksi. Sekä Fagerholm että Seppälä kokivat viime kevään etäkoulun raskaana monella tapaa. Molemmat kertoivat taukojen unohtuneen useasti, kun lähiopetuksessa ne tulevat automaattisesti.

– Välillä tuntui, että opiskelua ja vapaa-aikaa oli hankala erottaa. Tuntui, että koko ajan muka teki jotain, vaikkei oikeasti tehnytkään, toteaa Fagerholm.

Lähiopetuksessa pienet virikkeet ovat kummankin mielestä toimivia ja lukiolta löytyy hyvät välineet välituntien aktiviteetteihin. Vastapainoksi opiskelulle Fagerholm käy tallilla lähes päivittäin ja Seppälä ulkoilee maaseudun rauhassa. Hyvinvoinnin tukemiseen naisilta löytyy harrastuksia, ystäviä ja läheisiä, joiden parissa rentoutua ja rauhoittua.

Liikuntatutorit ideoivat piristystä kouluarkeen

Hyvinvointipäivän järjestämisessä olivat vahvasti mukana tänä keväänä lukion ykkösistä valitut kuusi liikuntatutoria. Tammikuussa Keski-Suomen Liikunta ry piti kaikille lukion valinnaisliikunnan kurssin valinneille opiskelijoille koulutuksen, jonka perusteella tutorit valittiin. Hankekoordinaattori Merja Saarelan mukaan tutoreita ei tarvinnut suuremmin ohjeistaa päivän suunnittelussa, vaan tutorit omatoimisesti ja reippaasti ottivat itse yhteyttä paikallisiin yrittäjiin.

Yksi isoimmista tutoreiden aikaansaannoksista kevään aikana on hyvinvoinnin vuosikello, jossa mukana on ollut myös hankkeen toinen koordinaattori Johanna Oksanen. Lisäksi hankkeessa on mukana kunnan liikuntaneuvoja, jonka kanssa suunnitelmia on tehty ensi lukuvuotta ajatellen.

– Haluamme, että lukioon jää hankkeen jälkeen jotain pysyvää, jolla edistää hyvinvointia. Hyvinvointi ei ole pelkkää liikkumista, vaikka hankkeen tämänhetkinen nimikin siihen vahvasti viittaa. Yhdessä webinaarissa todettiin, että hankkeen nimi voisi olla jatkossa hyvinvoiva opiskelija, sillä tärkeässä osassa hyvinvointia ovat myös uni, palautuminen sekä ravinto, kiteyttää Saarela.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Lukion kakkosluokkalaiset Katariina Fagerholm (toinen vas.) ja Vilma Seppälä kävivät hyvinvointipäivässä Laura Polvilammen ja Teresa Teppolan niskahieronnassa.