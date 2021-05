Luhangassa jaettiin vuosittaiset avustukset sekä päätettiin kahden uimakoulun järjestämisestä

Luhangan sivistyslautakunta jakoi vuosittaiset avustukset liikunta- ja nuorisojärjestöille. Määräaikaan mennessä hakeneita tahoja oli yhteensä neljä. Lautakunnan päätöksellä avustukset jakautuivat esityksen mukaisesti seuraavasti: Tammijärven Tammi ry 2.000 e, Luhangan Ampujat ry 2.000 e, Luhangan Väre ry 2.000 e ja MLL Luhangan yhdistys ry 1.000 e.

Samassa kokouksessa lautakunta käsitteli uimakoulun järjestämistä. Esityksessä oli uimakoulu vain Tammijärvelle, mutta kokouksessa lautakunnan puheenjohtaja Aki Virtaniemi teki vastaesityksen, että Tammijärven uimakoulun lisäksi tarvittaessa toteutetaan uimakoulu myös Mämminiemessä. Esitystä kannatettiin lautakunnassa yksimielisesti ja näin ollen uimakoulut toteutuvat sekä Tammijärvellä että Mämminiemessä.

Molemmissa rannoissa on sekä alkeis– että jatkokurssit, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi. Alaikäraja on viisi vuotta ja uimaopettajana toimii Veera Lopez-Lehto Joutsasta.

Lautakunta pyytää rakennustarkastaja Risto Salosta tarkistamaan rannan, laitureiden sekä saunan kunnon ennen uimakauden alkua Tammijärvellä ja Mämminiemessä. Tammijärven uimalassa on rantasauna uimakoululaisten käyttöön uimakoulun aikana, Mämminiemessä saunaa ei ole.

Jonna Keihäsniemi