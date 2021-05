Juntunen lähtee Parikkalaan – myös Puulan seutuopiston rehtorin paikka hakuun

Koulunmäellä puhaltavat muutoksen tuulet, kun yhtenäiskoulun ja lukion rehtorina toimiva Arto Juntunen jättää virkansa. Juntunen siirtyy samantyyppiseen tehtävään Parikkalaan, jossa hän aloittaa 1.elokuuta Kirjolan koulun ja lukion rehtorina. Tohmajärveltä kotoisin oleva Juntunen aloitti Joutsassa rehtorina elokuussa 2018.

Myös Puulan seutuopiston rehtori vaihtuu, sillä Antti Ruotsalainen on irtisanoutunut tehtävästään. Ruotsalainen pyysi eroa tämän viikon maanantaina lähettämällään sähköpostilla siirtyessään toiseen työtehtävään. Seutuopiston opistolautakunta käsitteli asiaan torstain kokouksessaan ja myönsi Ruotsalaiselle eron 1. elokuuta alkaen.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Opiston rehtorin paikka tulee hakuun ensi maanantaina ja hakuaikaa on kaksi viikkoa. Tavoite on, että uusi rehtori on valittu ennen juhannusta ja uudella rehtorilla on hyvin aikaa perehtyä tehtävään ennen syyskuussa alkavaa uutta lukuvuotta.

Jonna Keihäsniemi