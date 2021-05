Salarakas-ilmaisjakelulehden toukokuun numerossa Joutsa-teema

Helsinkiläinen Salarakas-zine on julkaissut Joutsa-aiheisen teemanumeron. Kyse on kuukausittain ilmestyvän zinen eli pienen levikin ei-kaupallisen omakustannejulkaisun toukokuun numerosta, jossa esitellään entisellä Pynnölän koululla toimivan TUO TUO Kulttuuri Tila ja Residenssin nykyisiä, vanhoja ja tulevaisuuden taiteilijoita.

Salarakkaan Joutsa-teeman synty linkittyy vahvasti juuri TUO TUO:n taitelijaresidenssiin. Lehden toimittaja, Helsingissä asuva yhdysvaltalaistaiteilija Mimi McPartlan sai huhtikuussa kutsun residenssiin ja vietti siellä kaksi viikkoa. Sen pohjalta lehden toukokuun numerossa on muun muassa listaus muutamista Joutsan ja TUO TUO:n must-kohteista, kertomus TUO TUO:n O Worm Supreme -näyttelyn taiteilijoihin kuuluvan J. Kohon pyörämatkasta Helsingistä Joutsaan ja TUO TUO:n vetäjien Kaitlyn Hamiltonin ja Joni Judénin haastattelu.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Kahdesta A3-kokoisesta sivusta koostuva lehti on pääosin englanninkielinen.

Noin vuosi sitten ensimmäisen kerran ilmestyneen Salarakkaan inspiraationlähteenä ja mallina on alun perin toiminut Mimi McPartlanin mukaan Philadelphiassa ilmestynyt, jo lopettanut zine The Secret Admirer. Salarakkaalla haluttiin McPartlanin mukaan jatkaa The Secret Admirerin hauskuutta ja avoimuutta, ja luoda julkaisu luettavaksi kahvilassa, baarissa tai sunnuntaiaamuna kotona. Yhtä lailla lehti on kirjoittajille kanava heidän töidensä julkaisemiseen joko anonyymisti tai julkisesti.

– Sisältö tulee enimmäkseen helsinkiläisiltä tekijöiltä, ja joka kuukausi on väljä teema, jota kirjoittajat voivat käyttää inspiraationa tai jonka he voivat jättää huomiotta, kertoo McPartlan.

Lehti ei välttämättä käsittele McPartlanin mukaan mitään tiettyjä aiheita, vaan jakaa ajatuksia ja suosituksia, ja siinä on myös ristisanatehtävä ja horoskooppeja.

Huhtikuista vierailuaan TUO TUO:ssa ja Joutsassa Massachusettsin Brewsterista kotoisin oleva Mimi McPartlan kuvaa maagiseksi kokemukseksi.

– En ole vielä käynyt niin monissa paikoissa Suomessa, joten oli todella jännittävää nähdä niin pieni ja elinvoimainen paikka ja auttaa sitten jakamaan osa siitä paikasta myös Helsingin Salarakas-yhteisömme kanssa.

McPartlanin vierailuun taiteilijaresidenssissä kuuluivat pitkät hiljaisuuden ja itsetarkkailun hetket, talon kirjoihin ja teoksiin tutustuminen sekä ruoka ja sahti. Yhdysvaltalaistaiteilija kehuu Kaitlyn Hamiltonia ja Joni Judénia upeiksi isänniksi ja sanoo näiden antaneen hänelle tilaa tutkia itsekseen paikkaa ja vieneen hänet käymään muutamissa koronapandemiaystävällisissä Joutsan kohokohdissa kuten Saaga-Tallilla, Kellarin Varastopanimossa ja Haihatuksessa.

Salarakas-lehden Joutsa-teema sai alkunsa, kun Helsingissä asuva yhdysvaltalaistaiteilija Mimi McPartlan vietti huhtikuussa kaksi viikkoa Joutsassa TUO TUO Kulttuuri Tila ja Residenssin taiteilijaresidenssissä. McPartlan kuvaa vierailua TUO TUO:ssa ja Joutsassa maagiseksi kokemukseksi. Hän ei ole käynyt Suomessa vielä kovinkaan monissa paikoissa, joten hänestä oli todella jännittävää nähdä niin pieni ja elinvoimainen paikka.

Keramiikkataidetta kotimaassaan opiskellut Mimi McPartlan muutti Suomeen alun perin opintojen perässä, opiskellakseen Aalto-yliopiston Contemporary Design MA -ohjelmassa. Hän valmistui koronapandemian alkuaikoina ja on nyt palaamassa keramiikkaan ja perustamassa Helsinkiin studion pieniä lasiteoksia valmistavan kollegansa kanssa.

– Olemme molemmat kiinnostuneita tekemään omia taideteoksia, opettamaan pieniä työpajoja ja myös kutsumaan nuoria taiteilijoita käyttämään tilaa.

Salarakkaan ja studion perustamisen yhdistävänä piirteenä on McPartlanin mukaan halu luoda helppopääsyistä, avointa tilaa ja luovaa yhteisöä. McPartlan haluaa auttaa rakentamaan niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin osallistavia tapahtumapaikkoja riippumatta siitä, olipa se sitten heidän kirjoitustensa painamista tai auttamista heitä tekemään jotain savesta.

– Sekä zine että studio keskittyvät tuomaan ihmisiä yhteen ja tekemään jotain tyhjästä, kiteyttää McPartlan.

Salarakas-lehden toukokuun Joutsa-teemanumero on jaossa Helsingin ohella eri puolilla Joutsaa. Julkaisu on myös saatavilla sähköisessä muodossa patreon.com-sivuston kautta.

Tarja Kuikka