Puheenvuoro: Rutalahti on portti Päijänteelle

Korona-aikana yhä useampi kansalainen pohtii maaseudulle muuttamista. Mitä uusien asukkaiden houkutteleminen maalle sitten voisi tarkoittaa esimerkiksi Joutsan Rutalahden kylän kannalta?

Rutalahden sijainti Päijänteen rannalla puolen tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä on kiinnostava eikä pääkaupunkiseudullekaan ole kuin muutaman tunnin ajomatka.

Joutsalaisille Rutalahti on portti Päijänteelle, mutta aika huonosti tätä yhteyttä on hyödynnetty. Leivonmäen kansallispuisto on ihan vieressä ja esimerkiksi Koskikaran kierros vetää viikonloppuisin jopa satoja retkeilijöitä. Paljon on kuitenkin tehtävää.

Metsähallitus aloitti viime syksynä Koskikaran kierroksen kunnostamisen reitin alkupäästä ja lehtitietojen mukaan tänä kesänä urakkaa jatketaan kunnan toimesta. Hyvä niin.

Koskikaran kierrokselle tulevien autoilijoiden parkkipaikka-asia vaatii kuitenkin mielestäni nopeaa ratkaisua. Nyt kymmenet autot parkkeerataan joko kevyenliikenteen väylälle tai mahdollisesti luvattomasti entisen Koskikaran koulun pihaan.

Satamaa pitäisi kehittää niin, että veneilijät viihtyisivät Rutalahdessa entistä pitempään.

Rutalahti on viime vuosina kärsinyt todella isoja menetyksiä. Koulun äkillinen lakkauttaminen ja karille mennyt osakuntaliitos-hanke Toivakkaan ovat hyvin muistissa. Kylällä ei ole enää kauppaa eikä minkäänlaisia joukkoliikenneyhteyksiä. Pieni kesäkauppa olisi enemmän kuin tervetullut.

Etätyö vaatii hyviä verkkoyhteyksiä. Ikävä kyllä maaseudulla nopeat valokuituyhteydet maksavat tilaajalle huomattavasti enemmän kuin taajamissa. Joutsan taajamaan tarjotaan nyt valokuituliittymiä 99 eurolla. Kun hiljattain itse hankin Rutalahteen valokuituyhteyden ns. omakustannushinnalla, maksoin siitä 2.700 euroa eli sillä rahalla rakennetaan taajamaan 27 liittymää. Jos kylille saataisiin liittymä samalla hinnalla kuin taajamaan, kiinnostusta sen hankkimiseen aivan varmasti olisi paljon. Tämä on pitkälle myös tasapuolisuusasia.

Tenho Tornberg

kuntavaaliehdokas, Joutsa (kesk)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.