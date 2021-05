Muovia printtaamalla valmistuu pitkäikäisiä käyttöesineitä

Oletko koskaan miettinyt, voisiko seinäkellon tai linnunpöntön tehdä tulostamalla? Vastaus kysymykseen on kyllä, joskaan tavallisella tulostimella se ei onnistu. Työhön tarvitaan 3D–tulostin, joka mahdollistaa mitä erinäisempien tuotteiden valmistamisen.

Havumäessä asuva Martti Korhonen hankki ensimmäisen 3D-tulostimensa kokeilumielessä muutama vuosi sitten. Ensimmäiset tulostimesta ulos tulleet tuotteet olivat kokeiluja, mutta ahkeran yrittämisen jälkeen ne alkoivat näyttää paremmilta – myös ulkonäkö hioutui tyylikkäämmäksi tuote tuotteelta.

Myös Korhosen puoliso Terttu Tavikainen innostui tulostettavien tuotteiden suunnittelusta. Pariskunta jatkoi yhdessä tuotteiden kehittelyä ja valmistamista harrastuksena. Kun läheisiltä ja tuttavilta alkoi sadella kannustavia kommentteja toiminnan laajentamiseen, päätti pariskunta laittaa yrityksen pystyyn.

– Tämä oli tällainen päähänpisto. Hommat alkoivat luonnistua ja valmiita tuotoksia nähneet rohkaisivat laittamaan seuraavaa vaihdetta päälle, toteaa Korhonen.

Ajatus yrityksestä hahmottui viime vuoden lopulla, jolloin molemmat irtisanoutuivat edellisestä työstään. Tämän vuoden tammikuussa pariskunta perusti muoviteollisuutta harjoittavan yrityksen nimellä Kota Clocks+. Uusien yrittäjien alkutaipaleella on vahvasti ollut mukana Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki, jonka kanssa tehtiin liiketoimintasuunnitelmat, sekä starttirahahakemukset. Päätökset myönnetyistä avustuksista tuli alkuvuodesta ja jo helmikuussa avautui verkkokauppa.

Yrittäjyydestä ei kummallakaan ole aikaisempaa kokemusta, joten opittavaa on riittänyt. Youtuben tulostusvideoiden parissa on vietetty päiviä ja öitä, ja oppia on otettu Korhosen mukaan välillä myös kantapään kautta.

– Tärkeää on ollut se, että molemmilla on kova into oppia uutta koko ajan. Ilman tällaista motivaatiota homma olisi jäänyt harrastukseksi, jatkaa Korhonen.

Havumäessä rakentuu 3D-tulostimilla muun muassa erilaisia kelloja sekä koriste-esineitä. Linnunpönttökin on jo nähnyt päivänvalon.

Yrityksen toimipiste sijaitsee pariskunnan kotona Leivonmäellä, Havumäen kylässä. Talon yläkerran työtiloista löytyy tällä hetkellä noin parikymmentä käytössä olevaa tulostinta, toiset mokomat ovat vielä kasaamattomana odottamassa sopivia tiloja. Pääasiassa tuotteet valmistetaan biologisesti hajoavasta PLA-muovista. Tulostimien sekä muovien kanssa täytyy olla tarkka. Tulostimien käytössä pitää muistaa turvallisuus, sillä esimerkiksi PLA-muovi tarvitsee 60 asteen lämpötilan toimiakseen.

– Meille ympäristöasiat ovat tärkeitä. Pyrkimyksenä on saada tuotanto tehtyä aikaisin keväästä myöhään syksyyn pääosin uusiutuvalla energialla. Aurinkopaneeleja ja tykötarpeita, sekä jonkin verran tuuliturbiineja on jo hankittu. Kaikki laitteet odottavat vain paikalleen asentamista sekä verkkoon kytkemistä, summaa Tavikainen.

Päätuotteena ovat kellot, jonka lisäksi led-kynttilänjalkoja ja joitakin koriste-esineitä on valmistunut. Tuotevalikoimaa on tarkoitus laajentaa muun muassa valaisimilla, roseteilla ja mobileilla. Myös ensimmäinen prototyyppi linnunpöntöstä on nähnyt päivänvalon. Tulostimissa käytetyissä langoissa riittää valinnanvaraa, joten pitkäikäisiä käyttöesineitä pystytään tekemään hyvinkin personoidusti ja räätälöitynä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

– Omien tuotteiden lisäksi otamme myös alihankintatöitä vastaan, esimerkiksi pienempien, rikkinäisten muoviosien tilalle pystymme printtaamaan uuden, toteaa Korhonen.

– Me pyrimme tekemään tuotteet hyvin ja mahdollisimman ajattomaksi, mutta kellot kylläkin aikaa pitäviksi. Tarkoitus on valmistaa pitkäikäistä käyttötavaraa, eikä muovipussitavaraa, valaisee Korhonen.

Yrittäjät ovat tutkineet, mutta toistaiseksi samanlaista yritystä ei Suomesta ole löytynyt, niinpä Kota Clocks+ rekisteröitiin saman tien omaksi tavaramerkiksi.

Tällä hetkellä työtilat sijaitsevat talon yläkerrassa, mutta toiminnan vakiintuessa uudet tilat on suunniteltu remontoitavan piharakennukseen.

Uuden työn parhaita puolia ovat muun muassa joustavat työajat sekä lyhyt työmatka. Joustavuutta vaaditaankin, kun tulostimet raksuttavat ympäri vuorokauden ja viimeinen kilahdus valmiin tuotteen merkiksi voi tulla keskellä yötä.

– Olemme talven ajan tehneet aihioita valmiiksi varastoon. Perusmallisen kellon osat vievät eri määrän aikaa, isompi kehikko kestää noin kahdeksan tuntia valmistua ja pienempi sisäosa vie noin nelisen tuntia. Tietysti valmistusaikaa voisi lyhentää, mutta sitten laatu kärsisi saman tien, toteaa Tavikainen.

Itsensä toteuttaminen ja ideoiden jakaminen ovat yrittäjäpariskunnan mielestä motivaatiota ylläpitävä seikkoja. Suunnitelmia tulevaisuuteen on jo rutkasti valmiina. Toiminnan vakiintuessa uudet, isommat työtilat on tarkoitus remontoida piharakennukseen.

– Ja mitä kaikkia ideoita vielä matkalla keksitäänkään, sen näkee sitten tulevaisuudessa, summaa Korhonen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Martti Korhonen ja Terttu Tavikainen perustivat muoviteollisuutta harjoittavan yrityksensä tämän vuoden tammikuussa.

Katso video 3D-tulostimesta: