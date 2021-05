Vieras laji epäilytti Mäntytiellä, kyse todennäköisesti lehtokotiloista

Eräs Joutsan Mäntytien alueen asukkaista teki viime viikolla kotitontiltaan löydöksiä, joiden arveli kuuluvan puutarhan ei-toivottuihin vieraisiin. Kyse oli kolmesta mustasta otuksesta, joiden tontinomistaja epäili olevan mahdollisesti espanjansiruetanoita. Epäilykseen vaikutti otusten tumma väri ja pitkä vartalo.

Tontinomistaja otti yhteyttä Joutsan Seutuun toivoen lehden kertovan löydöksestä lukijoilleen varoituksena, jotta muutkin tarkistelisivat pihojaan vastaavien löydösten varalta nyt, kun pihoja kesän kynnyksellä siivotaan. Joutsan Seutu toimitti Mäntytien otuksista kuvan biologi, puutarha- ja luontoalan yrittäjä Leena Luodolle. Luodon mukaan kyse on todennäköisesti lehtokotiloista. Varmuuden määritykselle saa tutkimalla kotilon kuoren alapuolta.

– Jos kuoren kierteen keskellä ei ole aukkoa eli napaa, on kyse lehtokotilosta, sanoo Luoto.

Jos napa löytyy, kyse on pensaskotilosta. Näkemänsä kuvan perusteella Luoto kuitenkin arvioi, että kyse on todennäköisimmin lehtokotilosta.

Myös lehtokotilo kuuluu puutarhan ei-toivottuihin vieraisiin. Onko lehtokotilolöydöksistä sitten syytä huolestua, se riippuu Luodon mukaan yksilöiden määrästä. Sama pätee muihinkin etana- ja kotilolöydöksiin. Toinen oleellinen asia on se, ovatko otukset saaneet tuhoa aikaan, eli syöneet viljelys- ja kukkakasveja.

– Jos yksilöitä on useita ja tuhoja havaittavissa, on syytä ryhtyä toimiin, sanoo Luoto.

Lehtokotilolöydöksiä on tehty Joutsassa ennenkin, esimerkiksi kesällä 2019 Puutteenkujalla ja Metsätiellä eli Mäntytien naapurustossa.

Lehtokotilo on biologi Leena Luodon mukaan alun perin lehtomaisten alueiden laji, mutta nyt laji on runsastunut kotipuutarhoissa, joissa on sille suotuisat olosuhteet.

– Torjuntaa pitää tehdä usealla tavalla. Kerätä kotilot pois, levittää vaarassa olevien kasvien tyville rautafosfaattirakeita, jotka on hyväksytty myös luonnonmukaisessa viljelyssä nilviäisten torjunta-aineeksi. Kalkitusta pitää vähentää, kastella kuivalla kaudella kasvit aamulla, vähentää erilaisten katteiden käyttöä. Jos tontilla on esimerkiksi nokkoskasvusto, jossa kotilot ruokailevat, voi kerätä kotilot, mutta jättää nokkoset, neuvoo Luoto.

Espanjansiruetanan torjunnassa toimivat Luodon mukaan samat keinot. Lisäksi kannattaa pöyhiä myöhään syksyllä kaikki mahdolliset etanoiden munintapaikat, jotta munat tuhoutuvat. Espanjansiruetanan munia Luoto kuvailee läpikuultavan vaaleiksi ja pyöreiksi. Niitä voi olla yhdessä paikassa kymmeniä.

– Sekä espanjansiruetana että lehtokotilo leviävät useimmiten taimien mukana, joten taimet kannattaa tarkastaa huolella ennen kuin istuttaa paikoilleen.

Etanat ja kotilot tahtovat mennä monelta kotipuutarhurilta sekaisin. Leena Luoto muistuttaakin, että kotiloilla on aina kuori ja kuorettomat ovat etanoita, ja kotiloetanoita ei ole olemassa.

