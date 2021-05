Talkooteatterin lavalta Salkkareihin avustajaksi

Joutsalaislähtöinen Eerika Alanko valmistui ylioppilaaksi Joutsan lukiosta viime joulukuussa. Halu ja ajatus tehdä jotain aivan uutta johti muuttoon Helsinkiin. Pääkaupungissa Alangolla oli ennestään kavereita ja sukulaisia, joten turvaverkko nuorelle oli vahva.

– Olen tykännyt Helsingistä, vaikkei se ole minulle paikkana läheisin. Aluksi en tiennyt, mitä täällä teen. Sain työpaikan ja pikkuhiljaa arki alkoi rullaamaan, kertoo Alanko.

Töiden lisäksi kalenteri alkoi täyttyä avustajakeikoista, joita Alanko on tehnyt vuodesta 2015 lähtien. Nuorempana avustajakeikkoja oli silloin tällöin, välillä keikoille saatettiin lähteä kesken koulupäivän. Paras anti ovat kokemukset sekä mahdollisuus seurata sarja- ja elokuvatuotantoa aitiopaikalta.

– Aikoinaan lähdin mukaan yhden kaverin pyytämänä ja avustajahommista on syntynyt monta tärkeää ystävyyssuhdetta. Tätä hommaa tehdään aivan muusta syystä kuin siitä saatavasta korvauksesta, kiteyttää Alanko.

Avustajakeikkojen löytäminen voi aluksi olla haasteellista, sillä niistä ilmoitetaan usein suljetuissa paikoissa. Alanko on itse löytänyt avustajapaikkoja Facebook-ryhmistä, sähköpostiketjuista sekä roolituspalvelu-verkkosivuston kautta. Yleensä tuottajat laittavat ilmoituksia, joissa kerrotaan roolista, aikataulusta ja palkasta. Vastaavasti rooliin haluavan pitää kertoa itsestään sähköpostilla.

– Tärkeää on verkostoitua sekä olla ajan tasalla koko ajan. Paikkoja ja väyliä kyllä on, kun vain pyrkii aktiivisesti työntämään jalkaa oven väliin, summaa Alanko.

Avustajien työ alkaa yleensä maskin ja puvustuksen kautta, jonka jälkeen odotellaan kuvauksien alkamista. Odotteluajat käytetään hyviin keskusteluihin muiden avustajien sekä joskus myös näyttelijöiden kanssa.

Alanko on esiintynyt tv-sarjoissa nimeltä Syke ja Karppi muun muassa ravintolan ja sairaalan asiakkaana. Syke-sarjassa Alanko oli mukana ensimmäistä kertaa jo vuonna 2015. Tänä keväänä tarkkasilmäisimmät ovat voineet bongata Alangon Salatut Elämät–televisiosarjasta. Kyseinen sarja on avustajien keskuudessa suosittu ja siksi paikat menevät nopeasti.

– Olin kerrankin ajoissa ja sain avustajan paikan. Esitin lukiolaista ja olen neljässä tai viidessä jaksossa mukana. Tuntuihan se hieman hämmentävältä, kun tutut ja puolitutut laittoivat viestiä, että mitä ihmettä teen Salkkareissa, naurahtaa Alanko.

Elokuvamaailmassa Alanko on ollut mukana jo julkaistuissa elokuvissa nimeltä Äkkilähtö, Miami sekä Love Recods. Viimeisin avustajakeikka elokuvatuotannossa on Skimbagirls- elokuvan hääjuhlissa ja Syke-sarjan kuvauksissa on toukokuussa edessä keikka hoitajan roolissa.

Maaliskuussa Alanko oli juuri päässyt töistä, kun puhelimeen kilahti viesti keikasta Kikka-elokuvaan, joka kuvattiin tänä keväänä.

– Viestissä kerrottiin, että ohjaaja oli saanut idean, joka pitäisi toteuttaa pikimmiten. Ehdin juuri käydä kotona hakemassa kaiken tarvittavan matkaan ja puolitoista tuntia viestin saapumisen jälkeen olin sovitussa paikassa odottamassa kyytiä kuvauspaikalle, kuvailee Alanko.

Tv-sarjoissa kohtauksia ei juurikaan hiota, vaan ne pitää saada tiukalla aikataululla purkkiin. Elokuvatuotannossa taasen kohtauksia saatetaan hioa useampaan otteeseen. Puvustuksen ja maskin jälkeen avustajilla on edessä odottelua, joka yleensä käytetään keskusteluihin ja kohtaamisiin. Välillä näyttelijät tulevat jututtamaan avustajia, joka Alangon mielestä osoittaa arvostusta.

– Kyllähän se voisi turhauttaa, kun lyhyen sarjassa tai elokuvassa näkymisen eteen on tehnyt useita tunteja töitä. Kuitenkaan itselle pääasia ei ole näytteleminen, vaan nimenomaan mahdollisuus seurata tuotannon tekemistä aitiopaikalta sekä tutustua ammattilaisiin, painottaa Alanko.

Ensimmäinen kosketus teatteriin puolestaan Alangolle oli vuonna 2015, kun hän pääsi 15-vuotiaana mukaan jyväskyläläisen teatteriyhdistys Kulissin kesämusikaaliin. Koulupäivien jälkeen matkat harjoituksiin ja esityksiin täyttivät kalenterin ja aikatauluttamista vaadittiin opiskelujen ja harrastamisen yhdistämiseksi. Vuosi harrastajateatterissa oli uuvuttava, mutta samalla opettava. Yhdeksännellä luokalla Alanko vietti myös viikon tet-harjoittelussa Suomen kansallisteatterissa.

Teatteriharrastus jäi tauolle, mutta vain hetkeksi. Syksyllä 2017 lukion juuri aloittaneena Talkooteatterin ohjaaja Jarmo Laakso kysäisi Alankoa mukaan porukkaan.

– Talkooteatterissa oli tosi erilaista kuin vuoden kokemus Jyväskylässä. Talkooteatterissa meillä oli kiva ja pieni porukka, jossa oli turvallista harrastaa. Kaikki esittämäni roolit olivat erilaisia ja kaukana toisistaan, joten vuodet talkooteatterissa olivat opettavaisia sekä mieluisia, muistelee Alanko.

Joutsan Talkooteatterissa Alanko koki saaneensa turvallisen ympäristön harrastaa sekä kehittää näyttelijäntaitojaan. JS Arkisto/Jonna Keihäsniemi.

Mikä esiintymisessä sitten viehättää? Mielikuvitusta erilaisten hahmojen tekemiseen sekä pukeutumiseen on aina riittänyt, mutta Alanko ei koe olleensa lapsena äänekkäin tai hakeneensa huomiota mitenkään erityisesti.

– Ehkä parasta tässä on se, että ihminen kykenee esiintyessään olemaan melkein mitä vaan. Minusta on myös kiva hauskuttaa muita ihmisiä, naurahtaa Alanko.

Kaikessa harrastamisessa Alanko on pitänyt tärkeänä läheisiltä sekä ystäviltä saatua tukea ja tsemppausta. Kannustuksen myötä hän on uskaltanut rohkeammin tarttua uusiin juttuihin.

– Ei tässä elämässä kannata jähmettyä paikoilleen ja miettiä jälkeenpäin mitä tuli tai ei tullut tehtyä, summaa Alanko.

Tulevaisuuden tavoitteena on saada replikoivia rooleja ja päästä näyttelemään ihan kameralle. Myös media-alan jatko-opinnot kiinnostavat, erityisesti elokuva-alan tuotanto. Ennen selkeä ykköskohde oli näytteleminen, mutta avustajahommien myötä tuotanto on noussut sen edelle.

– Valehtelisin jos väittäisin, ettei näytteleminen kiinnosta millään tasolla. Olen kuitenkin huomannut, että väyliä tuotantoon on monia. Esimerkiksi monet näyttelijät tekevät myös tuotannon puolella hommia, mutta heidät tunnetaan vain näyttelijätyönsä kautta, tuumaa Alanko.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Eerika Alanko on tehnyt vuodesta 2015 lähtien avustajakeikkoja tv-sarjoissa sekä elokuvissa. Kuva: Vilma Säämänen.