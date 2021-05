Puheenvuoro: Rauhantekijöitä vai riidankylväjiä

Mielestäni Luhangan kaltainen pieni kunta tarvitsee hyvää yhteishenkeä ja kaikkien resurssien mahdollisimman täydellisestä käyttöönottoa. Meillä kaikilla on omat huonot puolemme, mutta kaikissa meissä on myös paljon hyvää. Jos käännämme silmämme ja mielemme kohdistumaan tähän hyvään, voimme rakentaa ja ylläpitää mahdollisimman hyviä elinoloja kuntalaisillemme. Tosiasioiden tunnustaminen on hyvä lähtökohta, tulevaisuudesta emme tiedä.

Päätökset on hyvä tehdä perustuen kulloinkin tiedossa oleviin faktoihin. Riidankylvö vain halvaannuttaa toiminnan ja kääntää katseemme pois kaikesta mahdollisesta hyvästä, jolle voisimme rakentaa. Kuntalaiset ovat kunnan virkamiesten ja -naisten työnantaja. Mitä työnantaja saavuttaa haukkumalla työntekijöitään nykyaikana? Eiköhän tämä menettelytapa ole jo menneen talven lumia.

Mielestäni ihmisestä saadaan paras esiin, kun hänellä on kannustava tuki työnantajalta. Myös kunnanjohtaja tarvitsee työrauhan ja työnantajien vankkumattoman tuen. Näillä eväillä Luhanka pysyy itsenäisenä hyvinvoivana kuntana, eivätkä isommat naapurikunnat pysty sanelemaan, miten me täällä toimimme.

Hyvät luhankalaiset, toivon teille kykyä valita kunnanvaltuustoon rauhantekijöitä, kompromissiin halukkaita, kokonaisuuksia hahmottavia ja tosiasiat tunnistavia henkilöitä.

Pertti Seimola

Ammatillinen erityisopettaja/ eläkkeellä

Luhangan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kunnallisvaaliehdokas (sit), kok

