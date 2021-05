Puheenvuoro: Olen päättänyt äänestää joutsalaista naista tulevassa kuntavaalissa

Joutsan Seudussa (21.4.) ollut Markku Parkkosen selvitys naisten osuudesta Joutsan kunnan päättäjistä ja luottamushenkilöistä vahvisti omat ajatukseni tilanteesta. Olen yli 16 vuotta seurannut asiaa ja kerran ollut vaalilautakunnassa toteamassa, etteivät naiset löytäneet tietään ehdokkaiksi. Vielä enemmän harmitti, kun huomasin, etteivät naiset myöskään kansoittaneet vaalihuoneistoa. Naiset eivät äänestäneet oman osuutensa osoittamalla määrällä.

Me joutsalaiset naiset olemme osaavia, ahkeria ja puuhakkaita. Tekemistä on ja me toimimme. Mutta kuten yleisesti Suomessa, myös Joutsassa naisten ja miesten työt ja toimet ovat eriytyneet: miehet hoitavat ”merkittävät” asiat ja naiset tekevät kaiken muun! Kunnan tärkeimmät tehtävät, nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, ovat juuri niitä asioita, jotka ovat perinteisesti ”naisten hommia”: hoiva, hyvinvointi, sivistys ja kulttuuri. Kaikki muu tukee näiden toteutumista. Naisten pitää olla päättämässä kaikista asioista. Puolet joutsalaisista on naisia. Näin pitää olla myös päättäjistä. Siis puolet.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Naiset tulevat valituiksi, kun naiset äänestävät.

Naiset tulevat valituiksi, kun naiset äänestävät naista.

Joutsassa on ehdokkaina upeita ja fiksuja naisia, joita myös miehet voivat äänestää.

Minä aion äänestää naista Joutsan kuntavaalissa 2021.

Eva Tervonen

Suomalainen Naisliitto ry.

puheenjohtaja

P.S. Kysytte miksi puutun asiaan, vaikka olen muuttamassa pois. Muutan vasta kun olen saanut vielä kerran äänestää joutsalaista naista päättäjäksi. Joutsa on minulle aina osa sydäntä, tärkeä, ja haluan nähdä sen kehittyvän. Haluan voida ylpeänä sanoa tulevani Joutsasta.

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.