Puheenvuoro: Rannalla on helppo olla viisas, kun merellä tuulee

Joskus on syytä hieman kaivella tunkiota, että sopivasti pölähtää. Osana kirjoitukseni tarkoitusta on, että vältetään tulevaisuudessa menneisyydessä tehdyt virheet.

Luhangan talous on hyvällä mallilla, vaikka erittäin huonoja ratkaisuja on tehty viime vuosien varrella, kuten valokuidun takaaminen ja koulun rakentaminen Tammijärvelle. Miksi rakennettiin koulu Tammijärvelle, vaikka aivan sopivat tilat koulua varten olisi löytynyt kylätalolta Luhangan keskustasta. Molemmissa hankkeissa on poltettu turhaan merkittävä määrä kunnan varoja. Kuituhanke teknisenä asiana on hyvä, mutta asiat menivät pahasti pieleen. Rannalla on helppo olla viisas, kun merellä tuulee!

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Tulevaisuuden näkemykseni on seuraava: Luhangan kunta tulee säilyttää itsenäisenä kaikin tavoin. Mitään tarpeettomia liitoksia ei tule tehdä. Ne suunnitelmat, missä mainitaan Jyväskylä vivahtaa kuntaliitokselta. Halutaanko sitä?

Matkailun kehittäminen on tärkeässä asemassa Luhangassa. Se on iso askel hyvään suuntaan. Parhaimpia askelia ovat ottaneet Suomen uhkarohkein yrittäjä Jarno Ankerman sekä matkailun kehittämishankkeen vetäjä Aki Virtaniemi. Itse toimin torikauppiaana Luhangan torilla.

Ossi Rikkola

Kunnanvaltuutettu

Perusturvalautakunnan jäsen

Kunvaaliehdokas, kokoomus, Luhanka

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.