MTV Uutisten kuntakierros starttasi Luhangasta

Luhanka sai viime viikolla runsaasti valtakunnallista julkisuutta, kun kuntavaalien alla Suomea kiertävä MTV Uutisten vaaliauto poikkesi paikkakunnalla lähetystä tekemässä. Auton seitsemän paikkakuntaa käsittävä, kahden viikon mittainen kiertue käynnistyi viime tiistaina ja sen ensimmäisenä etappina oli juuri Luhanka.

Vaaliautolla liikkeellä olevat MTV Uutisten toimittaja Leo Jaakkonen ja kuvaaja Rauno Westerlund tekevät kiertuepaikkakunnilta sisältöä MTV:n televisiouutisiin sekä nettiin. Luvassa on niin suoraa tv-lähetystä kuin muutakin sisältöä ja kunta-asioiden ohessa esille nostetaan lyhyesti muitakin uutisia ja mielenkiintoisia aiheita.

Kuntakierroksen taustalla oli Jaakkosen mukaan halu selvitellä hieman sitä, mitä tapahtuu muuallakin kuin Helsingissä, jossa MTV Uutisten jutut usein, varsinkin korona-aikana, syntyvät. Jaakkonen sanoo kuntavaalien olevan hyvä syy lähteä muualle Suomeen.

– Päätettiin ottaa seitsemästä eri maakunnasta seitsemän vähän erinäköistä ja vähän erikokoista paikkaa, missä puhutaan ehkä osittain samoista asioista, mutta myös eri asioista, Jaakkonen taustoittaa kiertueen syntyä.

Luhanka valikoitui kiertuepaikkakunnaksi Jaakkosen mukaan sen takia, koska sillä on Manner-Suomen pienimmän kunnan titteli ja paikkakunnalla on paljon kaikenlaista kiinnostavaa. Esimerkiksi vapaa-ajan asukkaita on paljon, kuntaan syntyi viime vuonna vain yksi lapsi ja toissa vuonna ei yhtään, ja väestö ikääntyy nopeasti, mutta silti kunnan väkiluku nousi viime vuonna. Mikä uusia asukkaita on oikein kuntaan houkutellut, alhainen kunnallisveroprosenttiko? Muun muassa tällaiset seikat saivat Jaakkosen mukaan MTV Uutisten vaaliauton suuntaamaan kiertueellaan Luhankaan.

– Täällä on paljon kaikkea kiinnostavaa näinkin pieneksi paikaksi, tai ehkä juuri siitä syystä, sanoo Jaakkonen.

Vaaliauto saapui Luhankaan jo tiistaina, ja tuolloin Jaakkonen ja Westerlund haastattelivat muutamia paikallisia, muun muassa kunnan ainoan viime vuonna syntyneen lapsen äitiä. Tiistaina illalla kirkonkylältä myös tehtiin suoraa lähetystä Seitsemän uutisiin.

Keskiviikkona iltapäivällä oli vuorossa niin ikään kirkonkylällä kuvattu livelähetys, jossa ajettiin ulos edellispäivänä tehdyt haastattelut ja jossa Jaakkonen myös haastatteli Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnää muun muassa siitä, miten kunnan pienuus vaikuttaa sen talouteen ja tulevaisuuteen.

Luhangan kunnassa MTV Uutisten tarjoama mahdollisuus valtakunnalliseen näkyvyyteen otettiin hyvillä mielin vastaan.

– Luonnollisesti otamme vastaan kaiken valtakunnallisen näkyvyyden. Kunnan missionammekin on olla kiinnostavin pieni kunta Suomessa, joten tämä tukee myös missiotamme hyvin. Valtakunnallisen näkyvyyden merkitys on tietysti suuri ja merkityksellinen, mutta se on myös osoitus siitä, että missiomme ja tapamme viestiä on koettu kiinnostavaksi ja tarinamme on tavoittanut myös Maikkarin, Kärnä sanoo Joutsan Seudulle.

Luhangasta MTV Uutisten vaaliauto jatkoi viime viikolla Savonlinnaan ja Kajaaniin. Eilen suoraa lähetystä tehtiin Kemissä, huomenna vuorossa on Pietarsaari, lauantaina Kankaanpää ja ensi viikon maanantaina vielä Tampere.

Leo Jaakkoselle ja Rauno Westerlundille kiertue tarkoittaa kahden viikon yhtäjaksoista reissaamista. He ovat liikkeellä kaksin, tosin suoraa lähetystä he tekevät yhdessä MTV Uutisten studiolla Helsingissä työskentelevien kollegoidensa kanssa. Ympäri Suomen kiertäminen ei ole Jaakkosen mukaan heidän työssään mitenkään tyypillistä, vaan työ painottuu Etelä-Suomeen.

– Kyllä me muuallakin käydään, mutta on tämä aika spesiaali käydä näin monessa paikassa yhtäjaksoisesti tässä kahden viikon aikana. Kuntavaalit on tietysti hyvä syy lähteä vähän tarkastelemaan muitakin paikkoja Suomessa.

Tarja Kuikka

MTV Uutisten vaaliautolla kuntakiertueella olevat toimittaja Leo Jaakkonen (oik.) ja kuvaaja Rauno Westerlund tekivät viime viikolla Luhangan kirkonkylällä suoraa tv-lähetystä. Lähetyksessä pääsivät ääneen myös luhankalaiset itse, heistä muun muassa kuvassa taustalla näkyvä kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.