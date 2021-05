Haihatuksen toinen Avantgardevekkula avataan kesäkuussa

Taidelaitos Haihatuksen tämänvuotinen kesänäyttely, järjestyksessään jo talon 22. kesänäyttely, avataan tänä vuonna 12. kesäkuuta. Avantgardevekkula: Polttava tarve on noin 30 taiteilijan ja taiteilijaryhmän teoksista koottu näyttely, joka jatkaa taidelaitoksen viime kesän Avantgardevekkula-teemaa.

Viime vuoden kesänäyttely oli Haihatuksen historian suurin yleisömenestys, ja näyttelystä myös lunastettiin kolme teosta nykytaiteen museo Kiasman kokoelmiin. Tämänvuotisen kesänäyttelyn kuraattorin, monitaiteilija Tuomo Vuoteenoman mukaan odotukset ovat tänäkin vuonna näyttelyn suhteen korkealla.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

– Avantgardevekkula on taiteen karnevaali, joka yhdistää juhlallisesti ylhäisen ja alhaisen. Näyttely haluaa häivyttää tittelit, suuret saavutukset ja ennakkoluulot, jotta voisimme yhdessä palata mahdollisimman alkuperäisen ihmettelyn ja empaattisen pohdinnan äärelle. Taide on voimavara, jonka avulla on mahdollista murtaa materiaalisia ja henkisiä raja-aitoja. Tästä toimivat esimerkkeinä muusikot kuten Heta Bilaletdin ja Teemu Tanner, jotka osallistuvat kuvataiteellaan kesänäyttelyyn, sanoo Haihatuksen viime vuoden kesänäyttelynkin kuratoinut Vuoteenoma.

Tulevaan kesänäyttelyyn osallistuvat seuraavat taiteilijat ja ryhmät: Heta Bilaletdin, Petri Eskelinen, Terhi Ekebom & Sebastian Boulter, Harrie Liveart, Sini Havukainen, Meri Hietala & Antti Ahonen, Hanna Hyy, Marika Kaarna, Kallo-kollektiivi, Sakari Kannosto, KOELSE, Lanka Palaa, Henna Nerg, Arttu Nieminen, Benjamin Nozdrachev, Jaakko Pietiläinen, Jonne Pitkänen & Eeva-Liisa Puhakka, Risto Puurunen, Iiris Elena Rusi, Teemu Siika, Teemu Tanner, Anssi Taulu, Kaasu Virtanen, Voimametsä, Tero Vänttinen, Vesa Väänänen ja Jenni Yppärilä.

Avantgardevekkula: Polttava tarve on avoinna Haihatuksessa elokuun 29. päivään saakka. Heinäkuusta alkaen taidelaitoksessa järjestetään kesänäyttelyn yhteydessä jälleen MusaSunnuntai-konsertteja sekä tapahtumia ja toimintapäiviä.

Tarja Kuikka