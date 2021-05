Suosittu lähitoritapahtuma jatkuu Luhangassa

Viime kesänä Luhangan kirkonkylällä käynnistetty lähitoritapahtuma saa jatkoa tänä vuonna. Ensimmäinen lähitori järjestettiin jo pääsiäisenä, ja viime lauantaina oli vuorossa kolmas kerta tälle vuodelle.

Lähitorilla on myyty tapahtuman toisen alulle laittajan, luhankalaisen Pirjo Kososen mukaan monenlaista, muun muassa käsitöitä, perunoita, porkkanoita, sipuleita, kalaa, leivonnaisia, säilykkeitä ja kananmunia, vaihtelevasti mitä milloinkin.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Myyjiä on ollut Kososen mukaan parhaimmillaan yksitoista viime kesänä. Tänä vuonna samaan ei ole vielä ylletty, mutta kausi on vasta alussa, ja edessä on vielä 12 torikertaa. Seuraava niistä on jo tänä lauantaina, mutta sen jälkeen on luvassa taukoa ennen kuin säännölliset viikoittaiset lähitorit käynnistyvät 12.6. Siitä ne jatkuvat säännöllisesti aina elokuun puoliväliin asti, tosin koko ajan säävarauksella.

Lähitori syntyi alun perin viime kesänä pitämättä jääneen Luhangan kesänavauksen tilalle, paikkakunnan markkina- ja myyjäisperinteen jatkoksi. Pirjo Kososen mukaan niin paikallisille, vapaa-ajan asukkaille kuin Päijänteen veneilijöillekin suunnattu tapahtuma on saanut hyvän vastaanoton ja sille on tietyllä tavalla tullut jo vakiasiakaskuntaakin.

– Olemme totuttaneet kävijät siihen, että tiettyjä juttuja on saatavilla. Sitten niitä tullaan joltakin hakemaan joka kerta se joku juttu, kertoi Kosonen.

Lauantaina lähitorilla oli myynnissä muun muassa kasvivärjättyjä villalankoja, leivonnaisia, mehuja ja käsitöitä.

Viime lauantaina Luhangan lähitorilla oli kolme myyjää muun muassa leivonnaisten, mehujen, villalankojen ja Tupperware-tuotteiden kanssa. Viimeksi mainittuja löytyi Pirjo Kososen omalta myyntipöydältä. Kosonen kertoi kaupan käyneen osaltaan tämän vuoden lähitoritapahtumissa mukavasti.

– Haluan pitää tuotteita esillä ja kauppaa syntyy pikkuhiljaa. Ja sitten tässä toki voi sopia esittelyjä.

Luhankalaisen Merja Sainion (kuvassa alla) myyntipöydällä oli lauantaina leivonnaisia ja käsitöitä. Hänelle lähitorissa on kyse ennen kaikkea sosiaalisesta tapahtumasta.

– Näen ihmisiä ja tuttuja ja saan jutella heidän kanssaan. Kaupankäynti ei ole ihan pääasia kumminkaan, koska tämä on näin pienimuotoista. Tämä on vaan tällainen mukava ystävien sosiaalinen tapahtuma, luonnehti jokaiseen lähitoritapahtumaan osallistunut Sainio.

Hän kuvasi tapahtumaa sopivan pienimuotoiseksi ja intiimiksi, ja iloitsi ylipäätään siitä, että Luhangan kirkonkylällä on kesällä elämää. Omien tuotteidensa Sainio kertoi käyneen lähitoritapahtumissa kaupaksi ihan kohtuullisesti.

– Olen ihan tyytyväinen siihen, mitä on mennyt. Ja jos olisi huonommin mennyt, niin ei kai sitä sitten tekisi. Ja sitten kun se on pienimuotoista, niin jos jotain jää, niin ei jää paljon.

Kaupankäynti ei ole Merja Sainiolle niinkään pääsyy osallistua Luhangan lähitoritapahtumaan, vaan ennen kaikkea kyse on sosiaalisesta tapahtumasta. Omien tuotteiden myynnin ohessa Sainiosta on mukava nähdä niin tuttuja kuin vieraitakin ihmisiä ja jutella heidän kanssaan.

On hyvin mahdollista, että Luhangan lähitoritapahtuma saa jatkoa ensi vuonna. Ainakin näin Pirjo Kosonen ja tapahtuman hänen kanssaan alulle laittanut luhankalainen Tiina Peltonen lauantaina arvelivat. Viime kautta Kosonen kuvasi kokeiluksi ja tunnusteluksi, ja nyt nähdään, miten tämä kesä tulee menemään.

– Kotimaan matkailustahan puhutaan nyt paljon ja se tietysti meitä täällä houkuttaa. Tässä käy matkailijoita asuntovaunuilla, autoilla, veneillä ja ohikulkijoita, totesi Kosonen.

Hän ja Peltonen tuumasivat, että lähitoritapahtumaa voisi kasvattaakin nykyisestä. Peltonen totesi toripaikan olevan vapaa, joten kuka tahansa saa tulla myymään tuotteitaan.

– Mutta olisi kiva, jos ilmoittaisi etukäteen, niin saataisiin ilmoituksiin tieto, mitä tuotteita on milloinkin.

Tarja Kuikka