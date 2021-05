Puheenvuoro: Vaarallista hölmöilyä?

Joutsassa on tunnetusti hyvin toimivat ravitsemispalvelut. Kahviloita ja ravintoloita on monia, joista saa erinomaista ruokaa joko paikan päällä tai kotiin kuljetettuna. On myös kotipalveluyrittäjiä. Markkinat toimivat siis hyvin.

Myös kunnalla on omat keskuskeittiönsä muutaman sadan metrin välein vanhassa terveyskeskuksessa ja koulukeskuksessa. Kuntalain mukaan kunta voi tuottaa ravitsemus- ja muita tukipalveluja, jos ne kohdistuvat kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Tällä hetkellä asia onkin näin. Tosin nytkin kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaat sekä henkilökunta voivat halutessaan hankkia ruokapalvelunsa vaihtoehtoisesti yksityisiltä toimijoilta.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Jos Eduskunta hyväksyy tänä keväänä Hallituksen esityksen hyvinvointialueiksi eli ns. soteuudistuksen, tilanne muuttuu radikaalisti. Kunta ei enää vastaa sosiaali- eikä perusterveydenhuollosta, joten lakisääteinen toimintamahdollisuus poistuu näiltä osin 2023 alusta. Lakiesityksen perusteluissa todetaan: ”Jos yksityinen sektori ei pysty suoriutumaan tehtävistään, kunta voi kuitenkin ottaa hoitaakseen kyseisen toiminnan”.

Tällä hetkellä ollaan suunnittelemassa kunnalle uutta keittiötä Myllytien varteen (väärälle puolelle). Jos todettaisiin, ettei yksityissektorilta saada kyseisiä palveluja (?), keittiö on lain mukaan yhtiöitettävä. Hanke on siis huteralla pohjalla, koska iso valtakunnallinen catering-yhtiö tai paikallinen toimija saavat helposti hankkeen nurin markkina- tai hallinto-oikeudessa.

Aiempi tekninen johtajamme Lämsä tutki kapasiteettiasian ja totesi, että koulukeskuksen keittiö pystyisi hyvin tarvittavat lisäannokset tuottamaan. Taitaa olla poliittinen tahto jossain ryhmässä siitä, ettei tätä vaihtoehtoa ole vakavasti selvitetty ja ollaan aiheuttamassa turhaa rahanmenoa ja ottamassa edellä kuvattu iso taloudellinen riski.

Iiris Ilmonen ja Kalle Willman

kuntavaaliehdokkaita

Kokoomus, Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.