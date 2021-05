Joutsa kunnostaa virkistysalueita

Joutsan kunta on saanut valtiolta 43.000 euron avustuksen lähivirkistysalueiden kunnostamiseen. Avustus on myönnetty kunnille osoitetusta tukipaketista, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Tukipaketin osana varattiin noin kymmenen miljoonaa euroa kunnille lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen.

Avustuksella voidaan kattaa enintään puolet kunnostusten kustannuksista, eli kunnan on laitettava pottiin toinen mokoma omaa rahaa.

Avustuksella kunnostettavat kohteet Joutsassa ovat: Viherinkosken silta (kuvassa), laavu ja katos, Valklammin pitkospuut, Myllynkosken alue, Rutalahden Koskikaran kierroksen pitkospuut, Myllynlahden lintutorni, Leivonmäen frisbeegolfradan raivaus ja kunnostus, Leivonmäen Kultakuusen alue, Joutsan uimalan alue, Harjunlahden uimaranta, Joutsan vanha urheilukenttä (kuularinki, tasaus) sekä Leivonmäen kansallispuiston latu.

Markku Parkkonen