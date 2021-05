Puheenvuoro: Hei luhankalaiset!

Olen Marjo Merivirta Tammijärveltä. Olen 49-vuotias, kahden aikuisen lapsen äiti sekä kolmevuotiaan pojan mummo. Työskentelen Luhangan koululla jo viidettätoista vuotta ja olen tehnyt työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa jo reilut 35 vuotta. Onnekseni saan tehdä sitä työtä, johon minulla on sydämen palo ja kutsumus.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Tasapainoinen ja hyvinvoiva perhe luo lapsille turvallisen kasvualustan. Huoltajien kanssa tulevia polvia sivistää ja kasvattaa koulu. Luhangan koulu on uutta elämää sykkivä sydän ja siellä tehdään yhdessä tulevaisuutta. Voin ylpeänä todeta, että kuntamme koulu on monipuolinen, ajanmukainen sekä korkealuokkaista opetusta antava opinahjo, jossa jokainen lapsi huomataan ja jokainen on tärkeä. Tässä asiassa myös päivähoito kantaa arvokkaan kortensa kekoon.

Haluan jatkossakin olla vaikuttamassa siihen, että perheille tarjottavat palvelut ovat saatavilla monipuolisesti ja laadukkaasti, myös silloin, kun elämän tai koko perheen poluille tulee eteen vaikeita tilanteita, on riittävää apua ja tukea oltava tarjolla. Vahvoista juurista on aikanaan hyvä irtautua ja lähteä maailmalle, hyvällä itsetunnolla varustettuna.

Arvostan suuresti vanhemman ikäpolven elämänkokemusta ja – viisautta, sillä heillä on näkemyksiä, joista ammentaa tulevaan. Uskon vahvasti avoimeen keskusteluun ja toisia kunnioittavaan vuoropuheluun. Se kantaa hedelmää!

Kunnassamme on taitavia, oman alansa ammattilaisia, joiden työpanos kannattelee toimivia palveluitamme. He ovat alansa asiantuntijoita ja heitä on hyvä kuunnella. Tarvitsemme heitä jokaista, joten heidän jaksamisestaan on pidettävä hyvää huolta.

Meillä täällä Luhangassa on jo nyt paljon esimerkillisen hyvää! Millä voisimme houkutella tänne uusia asukkaita? Tarvitsemme ainakin lisää koteja, joihin muuttaa. Jo olemassa olevia asioita on hyvä kehittää ja lähteä rohkeasti visioimaan uusia ideoita pitkälle tulevaisuuteen. Muutokset vaativat rohkeutta, mutta uskon, että se kannattaa! Tärkeässä osassa ovat myös monipuoliset harrastusmahdollisuudet monen ikäisille asukkaille. Kulttuuritapahtumat ja muut yhteisölliset tapahtumat luovat mielelle virkeyttä ja elämäniloa.

Jokainen kuntalainen on tärkeä. Heidän äänensä on syytä saada kuuluviin vieläkin enemmän, jotta demokratia toteutuu. Kunta olemme me yhdessä!

Kiitos luottamuksesta ja yhteisistä, rikkaista keskusteluista.

Pidetään toisistamme huolta!

Marjo Merivirta

koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohj.

kuntavaaliehdokas, Keskusta

Luhanka

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.