Noin 40 prosenttia saanut ensimmäisen koronarokotteen Joutsassa ja Luhangassa

Noin neljäkymmentä prosenttia Joutsan ja Luhangan asukkaista on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronarokotustilaston mukaan Luhangassa oli rokotettu eiliseen iltapäivään mennessä 39,6 prosenttia kuntalaisista ja Joutsassa 37,5 prosenttia kuntalaisista. Tilaston on kuitenkin sanottu laahaavan osin jäljessä, eli rokotettujen osuus voi olla todellisuudessa suurempi kuin tilastossa.

Joutsan seutukunnalla rokotuksissa on edetty pidemmälle kuin osassa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin alueen kuntia, tosin maakunnan kärkikastiin Joutsa ja Luhanka eivät rokotekattavuudessa yllä. Pisimmälle rokotukset ovat edenneet Pihtiputaalla, Karstulassa ja Kyyjärvellä, joissa kaikissa ensimmäisen koronapiikin oli saanut tiistai-iltapäivään mennessä yli 45 prosenttia kuntalaisista. Yli 40 prosentin rokotekattavuuteen yltävät myös Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Kannonkoski ja Hankasalmi.

Hitaimmin rokotukset ovat edenneet sairaanhoitopiirin alueella Kinnulassa, Laukaassa ja Uuraisilla. Kinnulassa ensimmäisen koronapiikin oli saanut tiistaihin mennessä vain runsas kymmenen prosenttia väestöstä, Laukaassa ja Uuraisilla noin 25 prosenttia väestöstä.

Koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rokotettujen osuus oli tiistaina 31,5 prosenttia alueen väestöstä, eli Joutsan ja Luhangan rokotukset ovat siis edenneet pidemmälle kuin sairaanhoitopiirin alueella keskimäärin.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimialueeseen kuuluvat Joutsan, Luhangan, Laukaan, Multian, Toivakan, Petäjäveden ja Konneveden kunnat sekä Keuruun kaupunki. Seututerveyskeskuksen alueella rokotuskattavuus vaihteli tiistain tilaston mukaan Laukaan noin 25 prosentista Luhangan ja Multian noin 40 prosenttiin. Valtaosassa kunnista ensimmäisen koronapiikin oli saanut jo yli 30 prosenttia asukkaista.

Rokotusten eritahtiseen etenemiseen vaikuttaa esimerkiksi kuntien ikärakenteen erot. Muun muassa Luhangassa, Joutsassa, Kivijärvellä, Kannonkoskella, Multialla ja Viitasaarella on paljon iäkkäitä suhteessa kunnan väkilukuun, jolloin kuntiin on saatu rokotteita enemmän ja näin niiden rokotuskattavuus on korkeampi. Esimerkiksi Jyväskylässä ja Uuraisilla taas iäkkäiden osuus väestöstä on suhteessa pienempi.

Tarja Kuikka

Koronarokotuskattavuus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 4.5.2021

Ensimmäisenä 1. rokotusannoksen saaneiden osuus väestöstä, suluissa 2. annoksen saaneiden osuus väestöstä. Tilastossa saattaa olla paikkakuntakohtaisia viiveitä.

Pihtipudas 45,6 % (3,6 %)

Karstula 45,3 % (2,7 %)

Kyyjärvi 45,1 % (0,9 %)

Viitasaari 42,8 % (3,5 %)

Kivijärvi 42,6 % (1,2 %)

Saarijärvi 42,2 % (2,8 %)

Kannonkoski 42,1 % (1,1 %)

Hankasalmi 40,6 % (4,2 %)

Luhanka 39,6 % (2,5 %)

Multia 39,3 % (2,2 %)

Joutsa 37,5 % (2,5 %)

Keuruu 33,7 % (4,2 %)

Äänekoski 32,9 % (2,9 %)

Petäjävesi 32,2 % (3,5 %)

Konnevesi 32,0 % (5,2 %)

Keski-Suomen shp 31,5 % (2,8 %)

Jyväskylä 30,3 % (2,6 %)

Toivakka 29,6 % (2,9 %)

Muurame 27,3 % (3,3 %)

Uurainen 24,5 % (3,3 %)

Laukaa 24,4 % (2,5 %)

Kinnula 11,6 % (1,3 %)

Lähde: THL