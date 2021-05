Luhangan hallintouudistus kunnanhallitukseen 17.5.

Luhangan kunnanhallitus pääsee toden teolla pohtimaan suunniteltua kunnan hallinnon uudistusta puolentoista viikon päästä. Hallinnon uudistamista on ajanut ensisijaisesti kunnanjohtaja Tuomo Kärnä. Uudistuksen sisällöstä saadaan tarkka esitys kunnanhallituksen pohdintaan 17.5. ja sitä ennen luottamushenkilöt kokoontuvat seminaariin keskustelemaan uudistuksesta 12.5.

Kärnän suunnitelmissa on muun muassa ollut ei-lakisääteisten lautakuntien lakkauttaminen ja päätöksenteon keskittäminen kunnanhallitukselle ja toisaalta viranhaltijoille. Kärnä on perustellut uudistusta muun muassa sillä, että Luhangassa on asukaslukuun nähden varsin runsaasti luottamushenkilöpaikkoja.

Markku Parkkonen