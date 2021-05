Leivonmäen Teboil on taas toiminnassa

Pitkään suljettuna ollut Leivonmäen Teboil on jälleen avannut ovensa. Toistaiseksi huoltamolla on tarjolla kahvilan tuotteita sekä pikaruokaa. Huoltamo on auki joka päivä iltakuuteen asti.

Leivonmäen Teboilin huoltamo on ollut suljettuna viime vuoden keväästä. Alun perin sulkeminen johtui koronavirusepidemiasta, mutta huoltamon omistavan Rautpohjan Moottorikerhon taloudellinen tilanne ei ole sallinut huoltamon avaamista tähän asti.

Huoltamolla olevat Teboilin polttoaineautomaatit olivat nekin jonkin aikaa pois käytöstä, mutta avautuivat viime lokakuussa taas käyttöön.

Vielä viime vuoden kesäkuussa Rautpohjan Moottorikerho ilmoitti aikovansa avata huoltamon kesän aikana. Loppukesästä tuli ilmi, että omistajan tavoitteena on lähinnä myydä huoltamo uudelle yrittäjälle. Vaikka neuvotteluja asiasta on käyty myös paikallisten tahojen kanssa, toistaiseksi kauppoja ei ole syntynyt.

Nyt huoltamoa pyörittää Rautpohjan Moottorikerhon yhtiön Roil Oy:n omistama Leivon Huoltamo Oy. Roil Oy:n tilanne on varsin sekava, eikä omistuksen jatkosta ole mitään tietoa.

– Yritämme kehittää toimintaa eteenpäin, jos vain asiakkaita riittää. Huoltamolla on hyvä henkilökunta ja he osaavat kyllä pyörittää toimintaa, toteaa Leivon Huoltamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Tuominen.

Kahvilan toiminnan käynnistyttyä on myös mittarikentän sisäänmaksumittari käytössä. Eli nyt Leivonmäen Teboililla voi bensat maksaa myös käteisellä kahvilan puolella.

Markku Parkkonen