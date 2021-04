Sakukon remontti käynnissä – Vuodeosasto pääsee muuttamaan Jouseen ensi keväänä

Joutsan vuodeosaston eli uudelta nimeltään sakuko-osaston remontointi Palvelukeskus Jousen tiloihin on ollut käynnissä jo reilun kuukauden. Sakuko-osastoa remontoidaan Jousen Myllytien puoleiseen siipeen, josta asukkaat on siirretty Leivonmäelle Palvelukeskus Huuponhoviin. Termi ”sakuko” viittaa sairaanhoitoon, kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin.

Urakka valmistuu ensi vuoden tammikuun lopussa, joten vuodeosasto pääsee muuttamaan vanhasta terveyskeskuksesta uusiin tiloihin näillä näkymin ensi keväänä.

Remontissa muun muassa uusitaan pintamateriaalit, sähköt, ilmastointi- ja käyttövesiputkistot sekä sammutusjärjestelmä. Remontissa myös alun perin vanhainkodin osastoksi rakennetun tilan huonejakoa muutetaan, joten suuri osa väliseinistä ja oviaukoista joudutaan rakentamaan uusiksi. Urakassa uusitaan myös Jousen alakerrassa oleva vainajien säilytystila sekä huoltotiloja. Myös piha-alueita tullaan uusimaan.

Remontoitavan siiven sote-keskuksen puoleiseen päätyyn rakennetaan uutta tilaa, jonne tulee paineilma- ja happikeskukset.

Remontin kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa. Osa remonttitöistä on sellaisia, joita olisi todennäköisesti jouduttu tekemään joka tapauksessa, vaikka tilat olisivat säilyneet vanhassa käytössään. Kunnalla on tarkoitus remontoida lähivuosina myös Jousen muut osat.

Remontissa muutetaan vanhan osaston huonekokoja. Vanhat väliseinät on purettu ja vanhat oviaukot muurattu umpeen. Sakuko-osaston huoneiden ovet ovat aiempaa leveämpiä.

Uuteen sakuko-osastoon tulee viisi kahden hengen potilashuonetta ja seitsemän yhden hengen huonetta eli osastolla on tilaa 17 potilaalle. Osaston huoneistoala on hiukan alle 600 neliömetriä.

Remontin pääurakoitsija on jyväskyläläinen Rakennus Auvinen Oy. Paikallisista urakoitsijoista työssä on mukana ainakin joutsalainen LVI-asennus Kari Kivisaari Oy.

Markku Parkkonen