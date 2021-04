Haihatuksessa kevään merkkejä – Servon nettikeikka ja pop-up-näyttely

Taidelaitos Haihatus valmistautuu vähitellen kohti kesää ja tulevaa näyttelyä. Virallisesti kesänäyttely avataan yleisölle 12. kesäkuuta. Viime vuonna aloitetut Musasunnuntait saavat jatkoa KesäMusaSunnuntai-konserttisarjana 4. heinäkuuta alkaen, mikäli rajoitukset sen sallivat. Jo tätä ennen kulttuurin sekä taiteen ystäville on kuitenkin luvassa toimintaa.

Parhaillaan Haihatuksella on käynnissä pop-up-taidenäyttely Jyväskylän kauppakeskus Forumin tiloissa. Näyttelyssä on esillä Haihatuksen oman taiteilijan Benjamin Phillips Nozdrachevin sekatekniikan töitä, muun muassa maalauksia sekä veistoksia. Pop-up-näyttely on avoinna kuluvan viikon sunnuntaihin asti.

Vappuaattona Haihatus ottaa varaslähdön kesään ja järjestää nettikeikan. Vappumeiningistä vastaa kansansuosikki, oman kylän Martti Servo yhdessä Napander-orkesterinsa kanssa. Keikka striimataan suorana Haihatuksen tapahtumatalo Fantasiaan rakennetulta esiintymislavalta. Vallitsevien koronarajoitusten vuoksi yleisöä ei voida päästää paikan päälle, mutta maksua vastaan keikasta voi nauttia netin välityksellä.

Viime viikolla pyörähti käyntiin myös yhteisö- ja ympäristötaiteen projekti Voimametsä ja OssiBussi, jonka tarinaa voi seurata Facebookissa matkapäiväkirjan muodossa. Voimametsä-projekti on osa tulevaa kesänäyttelyä ja päättyy 29. elokuuta näyttelyn loppuessa.

Jonna Keihäsniemi

Tommi Kahilampi (vas.) ja Risto Puurunen kasasivat lisää laitteistoa Haihatuksen tapahtumatalo Fantasian esiintymislavalle.