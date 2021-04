Liikuntaneuvojalle hakeudutaan monista eri syistä

Viime syyskuussa Joutsa Liikkuu–hankkeen puitteissa liikuntaneuvojana aloittaneen Sanni Nybergin vastaanotolla on kirjattu yhteensä noin 120 tapaamista tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Asiakkaat ovat hakeutuneet vastaanotolle joko lähetteellä tai oman yhteydenoton kautta.

Joutsalainen Tiia Pajunen lähti liikuntaneuvonnan asiakkaaksi reilut puolitoista kuukautta sitten.

– Tuli vain sellainen olo, että jotain on nyt tehtävä oman jaksamisen parantamiseksi. Otin yhteyttä terveyskeskukseen ja sairaanhoitaja ehdotti minulle liikuntaneuvontaa. Sain Sannille ajan arviointikäyntiin ja siitä alkoi elämäntaparemontti, toteaa Pajunen.

Arviointikäynnillä käytiin perusteellisesti läpi Pajusen arki ja siihen kuuluvat elementit. Viikko arviointikäynnin jälkeen liikuntaneuvoja tuli kotikäynnille, mukanaan suunnitelma Pajusen kotoa jo valmiiksi löytyvälle kahvakuulalle. Oman välineistön löytyminen kotoa sekä lupa keskeyttää treeni lasten ehdoilla olivat asioita, jotka saivat Pajusen motivoitumaan.

– Voin tehdä 15–20 minuutin kahvakuulatreenin, vaikka omalla pihalla lasten kanssa samalla touhuten. Liikuntasuunnitelmat on sovellettu juuri meidän arkeemme sopiviksi. Joskus keskeytän treenin siksi, että joku lapsista tarvitsee apua, mutta pystyn jatkamaan sen loppuun myöhemmin. Ei tarvitse lähteä erikseen muualle ja sovitella koko perheen aikatauluja, summaa Pajunen.

Seuraavana päivänä rakennettiin ruokavaliosuunnitelma, joka sekin pohjautui vahvasti valmiiksi normaalisti kotoa löytyviin ruokatarpeisiin. Keittiön ruokavarastoja ei tarvinnut vetää kokonaan uusiksi, vaan suunnitelma rakentui Pajusen perheen ruokatarpeisiin.

– Suunnitelmat tehtiin siihen, mitä jo on. Tajusin, että kaikkea ei tarvitse muuttaa ja ateriarytmikin oli kunnossa. Olen tällainen ikuinen laihduttaja, ja aina ennen painonpudotuksessa ruokamäärät on vedetty minimiin. Nyt Sanni laittoikin minut syömään suurempia ruokamääriä. Kun ruoka on sitä oikeaa ruokaa ja sen syö mahdollisimman hyvällä rytmillä, saa energiaa juuri oikealla tavalla. Ruokavaliolla on päästy jo siihen, että iltaherkuttelut ovat jääneet kokonaan pois, iloitsee Pajunen.

Kaikessa suunnittelussa tärkeää on ollut se, että edetään pienin askelin. Seuraava sovittu tapaaminen liikuntaneuvojan kanssa on toukokuussa, mutta koko ajan taustatuki on olemassa.

– Minulla on mahdollisuus laittaa Sannille viestiä, jos jokin tökkii tai kaipaan neuvoja. Ehkä tässä se matalan kynnyksen toiminta konkretisoituu, kun tiedostaa taustatuen olemisen. Missään nimessä liikuntaneuvoja ei kuitenkaan ole sama asia kuin personal trainer. Liikuntaneuvonta on juuri sille ihmiselle ja hänen elämäntilanteeseensa suunniteltu palvelu, johon kynnys lähteä pitäisi olla mahdollisimman matala kaikille, tuumaa Pajunen.

Pajunen sanoo, ettei välttämättä olisi itse osannut lähteä liikuntaneuvojalle, mutta soitto terveyskeskukseen riitti elämäntaparemontin aloittamiseen. Vaikka sana liikuntaneuvoja viittaa vahvasti liikuntaan, voi neuvojalle hakeutua pienemmän ja yksittäisemmänkin ongelman, esimerkiksi ruokavalion tai riittävän palautumisen vahvistamiseksi. Monipuolisesta ja maksuttomasta palvelusta löytyy varmasti apua mitä erinäisempiin tilanteisiin.

– Pelkästään juttelusta liikuntaneuvojan kanssa saa motivaatiota ja uusia näkökulmia. Voin vaan suositella lämpimästi kaikille, kiittelee Pajunen.

Mikko Hentinen kävi liikuntaneuvojan vastaanotolla ensimmäisten joukossa viime syksynä. Hentinen ohjautui liikuntaneuvojalle, kun Nyberg kävi edeltäjältään jäänyttä nimilistaa leikkauksissa tai fysioterapiassa olleista henkilöistä. Hentinen kävi heinäkuussa selkäleikkauksessa ja kymmenen päivää leikkauksen jälkeen oikea jalka ei enää toiminutkaan normaalisti. Selvisi, että leikkauksen jälkitilana jalan hermoradat olivat vioittuneet.

– Sain Sannilta soiton ja kävin asiakastapaamisessa lokakuussa. Kävimme tilannettani läpi ja pohdimme, mitä liikuntaa pystyn tekemään jalkani kanssa. En ole kuntosali-ihminen, mutta Sannin ehdotuksesta kävimme kaksi kertaa yhdessä salilla ja sain jalalle sopivia liikkeitä. Ohjauskertojen jälkeen jatkoin salilla käyntiä yksin jouluun, jonka jälkeen siirryin hiihtämään, summaa Hentinen.

Latu-ura tuki hyvin kuntoutettavaa jalkaa ja talven aikana hiihtokilometrejä kertyi Hentiselle reilut kolmesataa. Kuntosaliharjoittelun alkaessa Hentisellä oli jalkatuki, mutta nyt apuväline on palautettu ja kävely sujuu jo kohtuullisesti. Jalan liikerata on parantunut 50 prosenttisesti syksystä ja hiihtokauden päätyttyä Hentinen on palannut kuntosalille.

– Syksyllä leikkauksen jälkeen liikkuminen oli hyvin vähäistä, jonka vuoksi myös mieli ja kunto olivat matalalla. Liikuntaneuvojalta saatu impulssi liikkumiseen on kohottanut mieltä sekä kuntoa. On ihana huomata, että vaikka lajit ovat vähissä, voin silti liikkua monipuolisesti. Liikuntaneuvojan kannustus on ollut lisäruiske oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Kuntoutumisen ohella olen huomannut jälleen sen, kuinka tärkeää liikkuminen omalle jaksamiselle on, toteaa Hentinen.

Liikuntaneuvoja auttaa asiakkaita monenlaisissa ongelmissa, liikuntatottumusten lisäämisestä kokonaisvaltaisiin elämäntapamuutoksiin. Asiakassuhde rakennetaan juuri jokaisen asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Liikkumishankkeelle valtionavustusta

Viime syksynä alkanut Joutsa Liikkuu 2020–2022 –hanke on saanut valtionavustusta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle valtionavustusta maaliskuussa yhteensä 18.400 euroa. Avustus on käytettävissä uudella hankekaudella tämän vuoden huhtikuusta ensi vuoden maaliskuun loppuun. Koronaohjeistus huomioiden tapahtumissa, joita on voitu järjestää esimerkiksi ulkona, etänä tai pienryhmissä, on tavoitettu hankkeen tiimoilta noin reilut 400 asiakasta. Paljon enemmän oli suunniteltu, mutta positiivista on, että edes jotain on päästy toteuttamaan.

– Alkuvuodesta oli tarkoitus aloittaa uudet matalan kynnyksen liikuntaryhmät Leivonmäellä ja Joutsassa, mutta niitä ei olla rajoitusten vuoksi päästy käynnistämään. Hankkeen painotusalueena on tällä kaudella erityisesti työikäiset, joille on pyritty tarjoamaan näinä poikkeuksellisina aikoina tukea työhyvinvointiin esimerkiksi liikuntaneuvojan viikkovinkein, toteaa Joutsan vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen.

– Suunnitelmissa oli myös tarjota maksuttomia kuntokartoituksia, mutta nekin ovat tilanteen vuoksi jäissä, jatkaa Kosunen.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat periaatteessa kaikki ikäryhmät, joten myös välineistöä on päivitetty eri kohderyhmille liikkumisen tueksi. Ensimmäisen terveysliikuntahankkeen aikana kunnan liikuntavälineistöä uusittiin jonkin verran. Joutsan kirjastoista löytyy tällä hetkellä monipuolinen välinevalikoima jumppakuminauhasta lumikenkiin. Liikuntavälineiden varaus onnistuu samalla kaavalla kuin muunkin aineiston – vaihtoehtoisesti verkossa tai paikan päällä. Varhaiskasvatukseen puolestaan on hankittu luistelutukia.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Mikko Hentinen ja Tiia Pajunen (oik.) ovat molemmat saaneet liikuntaneuvojalta apua ja tukea oman hyvinvointinsa lisäämiseen. Liikuntaneuvoja Sanni Nyberg tsemppaa asiakkaitaan esimerkiksi ulkokuntosalilla.