Pääkirjoitus: Valokuitua on saatavilla, ainakin kirkonkylään

Valokuituliittymien rakentaminen on Joutsassa kirkonkylälläkin ollut ikuisuusprojekti. Perinteiset teleoperaattorit ovat olleet varsin pidättyväisiä tekemään tarjouksia valokuidun rakentamisesta. Suomeksi sanottuna yhtiöitä eivät ole valokuituhankkeet kiinnostaneet pätkän vertaa, lukuun ottamatta isoimpia asiakkaita.

Nyt tilanne on muuttunut. Tänäkin keväänä tullaan ainakin muutamaan kiinteistöön Joutsan kirkonkylällä rakentamaan aivan perinteisen ison teleoperaattorin toimesta valokuituliittymät, eli yhtiöiden asenne on selvästi muuttunut. Myös mikkeliläinen MPY on uutena toimijana alkanut markkinoida omia liittymiään. Yhtiö aikoo aloittaa rakentamisen Joutsan keskustan ja Karimäen alueella tulevan kesän ja syksyn aikana.

Samaten Keski-Suomen Valokuituverkot aikoo jatkaa valokuituverkon rakentamista Joutsan kirkonkylällä. Yhtiön hankkeita ovat aiempina vuosina haitanneet talousvaikeudet, mutta nyt toiminta näyttäisi viriävän.

Aikanaan kovasti puhutuista sivukylien valokuituverkoista ei toistaiseksi ole tietoa. Näyttääkin siltä, että valokuitua saadaan sinne, missä se on kaupallisesti kannattavaa, eli taajamiin. Toisaalta 4g-verkot ovat nykyään sen verran hyviä, että harvalla haja-asutusalueen asukkaalla on aivan välttämätöntä tarvetta valokuituliittymälle.

Luhankaanhan valokuituverkko on rakennettu, mutta verkon rakentaminen tuli valitettavasti kovin kalliiksi luhankalaisille veronmaksajille.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.