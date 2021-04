Maanpuolustusjuhla järjestetään 31.7.

Joutsaan suunniteltu Keski-Suomen maanpuolustusjuhla jouduttiin siirtämään viime kesältä koronaviruspandemian vuoksi. Tulevana kesänä tapahtuma on tarkoitus järjestää.

Suunnitelmien mukaan Keski-Suomen maanpuolustusjuhla ja Ilmasotakoulun valatilaisuus 2021 järjestetään 31.7.2021 Joutsassa. Ajankohdan on määrittänyt Ilmasotakoulu. Joutsan kunta on kutsunut keskeisiä paikallisia järjestöjä ja toimijoita alustavaan suunnittelupalaveriin kuluvan viikon keskiviikkona. Juhlan pääpaikkana on Joutsan urheilukenttä.

Markku Parkkonen