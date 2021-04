Kylille koulutettiin auttajaryhmiä

Mieskonmäen ja Uimaniemen kylille on koulutettu viisihenkiset auttajaryhmät, jotka toimivat tarvittaessa pelastusviranomaisten apuna omalla kylällään. Lähinnä auttajaryhmiä tullaan käyttämään tukemassa palokuntaa tulipalojen sammuttamisessa sekä nopean avun sydäniskurin käyttäjinä.

Auttajaryhmien koulutus liittyy maakunnalliseen Nopean avun apurit -hankkeeseen, johon on haettu mukaan väkeä erityisesti sellaisilta kyliltä, joissa ambulanssin saapumisaika on pitkä eli yli puoli tuntia. Hankkeen yhteydessä kylille on hankittu sydäniskurit, ellei sellaista vielä kylällä ole.

Auttajaryhmien toiminta alkaa näillä näkymin kevään aikana. Kylien vapaaehtoisilla auttajilla ei ole mitään päivystysvelvoitetta, mutta todennäköisesti viiden hengen ryhmästä aina joku pystyy lähtemään potilaan elvytykseen, mikäli hätäkeskus tällaisesta tilanteesta ilmoittaa.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Kylien vapaaehtoiset auttajaryhmät saivat viime lauantaina koulutusta alkusammutuksessa Joutsan paloasemalla.