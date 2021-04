Luhangan Kesäilttis järjestetään tutulla kaavalla

Kevään mittaan Luhangan koulussa on jälleen kartoitettu 0–4–luokkalaisten lasten innokkuutta sekä tarvetta kesäiltapäivätoimintaan eli Kesäilttikseen. Toiminta toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään viisi. Aiempien vuosien tapaan toimipaikkana on Luhangan koulu ja toiminnan kesto on kuusi tuntia päivässä.

Tulevana kesänä toiminta alkaa tuttuun tapaan heti koulujen päätyttyä ja kestää juhannukseen asti, eli yhteensä 14 arkipäivää. Vastuuohjajana toimii Luhangan koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Marjo Merivirta ja toisena ohjaajana kunnan palkkaama kesätyöntekijä. Osallistumismaksuun sisältyy lounas ja välipala, jotka toimitetaan keskuskeittiöltä.

Jonna Keihäsniemi