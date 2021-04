Pääkirjoitus: Koronakuri pitää hyvin maaseudulla

Joutsan ja varsinkin Luhangan näkökulmasta katsottuna valtakunnanpoliitikkojen koronaongelmat tuntuvat hiukan vierailta. Toisin kuin isoissa kaupungeissa, maaseudulla ei koronavirus ole päässyt leviämään holtittomasti. Joutsassa on vuoden aikana kirjattu 15 koronatartuntaa. Luhangassa tartuntoja on ollut alle viisi, joten se ei ole joutunut THL:n kuntalistalle.

Kun käy esimerkiksi Joutsan kaupoissa, on helppo ymmärtää, miksi koronalta on tähän asti vältytty. Lähestulkoon kaikki käyttävät maskeja. Maskin käyttö näyttäisi olevan yksi tehokkaimmista tavoista viruksen torjunnassa. Samaten käsidesiä on käytettävissä lähes kaikkialla ja sitä myös käytetään.

Parhaassa tapauksessa maaseudulla selvitään epidemiasta säikähdyksellä, kun väestö saadaan syksyyn mennessä pääosin rokotettua.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.