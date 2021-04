Bändikämpälle mahtuisi lisää uusia soittajia

Joutsan kunnan ylläpitämä bänditila on toiminut vuodesta 2015 lähtien entisen yläkoulun tiloissa. Sisäänkäynti sinne tapahtuu Työvarikon nurkalta, Toimintakeskus Helperin puoleisesta päädystä. Kunta on päivittänyt aktiivisesti välineistöä ja tällä hetkellä tilasta löytyvät rummut, kitara ja basso vahvistimineen, mikrofoneja telineineen, koskettimet sekä pa-laitteisto. Viimeisin hankinta on digitaalinen tallennin, johon äänitetyn materiaalin ulosviemiseen käyttäjällä pitää olla oma muistikortti. Myös omien soittimien käyttö ja varastointi on sallittua – omalla vastuulla.

Laitteistoa ja tilaa siis löytyy, mutta aktiivisten harrastajien määrä on suhteellisen pieni. Vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen kertoo tällä hetkellä kolmen bändin ja muutaman yksittäisen soittajan treenaavan säännöllisesti bänditilassa. Kosusen mukaan kuitenkin vapaita vuoroja löytyy hyvin uusille innokkaille harrastajille. Tilassa on hyvä äänieristys, mutta vuoroja suositellaan ottamaan iltapäivästä eteenpäin. Myös viikonloppuisin bändikämpässä on mahdollista soittaa.

– Kunta on pyrkinyt kokoamaan bändikämpälle mahdollisimman hyvän peruskaluston, jotta kynnys lähteä kokeilemaan olisi mahdollisimman matala. Mielestäni täällä on helppo aloittaa ja testata kenties uutta harrastusta. Tilankäytöstä ei myöskään tarvitse maksaa, Kosunen summaa.

Onni Nikkanen (vas.) ja Rasmus Sissoho nappasivat kitaran ja basson seinältä testiin.

Täysin oman tiedon tai osaamisen varassa ei soittamisesta kiinnostuneiden tarvitse olla, sillä kokeneemmat soittajat ovat tukena. Kokeneemmat soittajat ovat valmiina esittelemään paikat ja laitteet, ja tarvittaessa myös opastavat välineiden käytössä.

– Bändikämpässä on niin sanottu soitto- sekä pientila, joten väljyyttä on isommallekin porukalle. Puitteet pitäisi olla melko hyvin kohdillaan, lisää Kosunen.

Tällä hetkellä kunnan ITC-asiantuntija Jarkko Puhakka vastaa bändikämpän avaimista ja varauksista. Sinänsä mitään vaatimuksia uusille innostuneille ei ole, kunhan tiloista ja välineistä osataan pitää huolta ja käyttää niitä asian vaatimalla tavalla. Kunnan välineistöä voi myös lainata, esimerkiksi tapahtuman äänentoistoon on mahdollista varata pa-laitteisto.

– Jos jokin taho järjestää epäsäännöllisesti joitakin yksittäisiä tapahtumia, ei varmaan ole kannattavaa hankkia itselle varastoon jemmaan suurta välineistöä. Siksi tällainen lainausmahdollisuus on kätevä, toteaa Puhakka.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Lukion jatkavien musiikin valinnaisryhmä kävi tutustumassa bändikämpän tiloihin musiikinopettaja Markus Tuomisen johdolla. Anniina Seppälä, Jenna Lepistö ja Anni Järvinen kokeilivat mikrofoneja.