Pänkäläisen Luukaspassio nähtävänä tukholmalaisversiona

Joutsalaisen Seppo Pänkäläisen teos Luukaspassio on pitkään kuulunut monen seurakunnan pääsiäisperinteisiin. Näin myös Tukholman suomalaisessa seurakunnassa, jossa Luukaspassiota on esitetty jo vuosien ajan. Usein esityksissä on ollut evankelistan osaa laulamassa Joutsan vapaa-ajan asukas, oopperalaulaja Klaus Pennanen (kuvassa).

Tukholmalaiset eivät poikkeusoloissakaan halunneet luopua passioperinteestään ja pyysivät Pennasta tulemaan Tukholmaan, jossa tehtäisiin seurakunnan verkkosivuille passioesitys tiukkoja koronarajoituksia noudattaen.

– Klaus ei halunnut poikkeusoloissa lähteä Ruotsiin, mutta siellä ei luovuttu ideasta. Meren takaa ehdotettiin, että Klaus laulaisi osuutensa Helsingissä ja video lähetettäisiin Ruotsiin, jossa osuudet liitettäisiin tukholmalaisten videoon, kertoo teoksen säveltäjä Seppo Pänkäläinen.

Yhteistyön tuloksena syntyi noin 40 minuutin video passion esityksestä, jossa kvartetiksi typistetty kuoro ja muut solistit lauloivat osuutensa Tukholmassa ja Klaus Pennanen lauloi resitatiivinsa Helsingissä.

Video on nähtävillä Tukholman suomalaisen seurakunnan YouTube-kanavalla sekä seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

Markku Parkkonen